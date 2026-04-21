Снощният епизод на хитовото шоу "Като две капки вода“ предложи на зрителите неочаквано емоционален момент, който остави журито и публиката без дъх. Водещият Димитър Рачков успя да разплаче обикновено усмихнатия Веселин Маринов, припомняйки му за тежките изпитания по пътя към славата.

Поводът бе представянето на Алекс Раева, на която Бутонът на късмета бе отредил да влезе в образа на любимеца на народа.

Глад, общежития и първият хонорар

Преди изпълнението Рачков направи нетипично сериозен анонс, в който акцентира върху младостта на певеца. Той разказа как, идвайки от Полски Тръмбеш, Веско е живял в лишения – без пари за квартира и дори за най-евтината храна в студентския стол.

"С първия си хонорар той си купува яке, което дава на баща си“, обяви Рачков. Тези думи удариха право в сърцето изпълнителя на "Горчиво вино“. Спомените за баща му и трудния старт насълзиха очите на Маринов, който не скри вълнението си пред камерите, видя Plovdiv24.bg.

Алекс Раева с историческа имитация

След емоционалния разказ на сцената излезе Алекс Раева, за да изпълни емблематичната песен "Един миг от рая“. Превъплъщението ѝ бе толкова убедително, че самият Веселин Маринов призна

"Ти беше най-добрата имитация на моя образ през последните 14 години. Наистина няма въздух в тази песен. Но аз съм субективен“.

"Веско Маринов е голям, огромен. Глас изобщо не гоним. Той няма спирка в пеенето си, нито да си поеме дъх. Освен това постоянно се движи на сцената. А това, че ще е пред мен е най-трудната задача. Много ме плаши – той изживява всяка една дума докато пее.“, сподели Алекс Раева.

Победителят в епизода

В края на епизода стана ясно, че своята първа победа завоюва Борис, който събра най-много точки след гласуването на зрителите, вота на журито, останалите участници и менторите. Перфектното влизане в образа на диско кралиците от Banarama и страхотното представяне на хореография към песента “Venus" заедно с Funky Monkeys му донесе първото място и заслужени аплодисменти от публиката в студиото.