|Ужилиха Милена с двойна сметка
"Само с около 150 лв. отгоре!!! Е, какво са 75 евро разлика за политиците“, пита риторично тя.
Певицата е коментирала и със съседите си в столичния квартал "Княжево“ и всичките са се оплакали, че новите им сметки за тока са завишени. "На всичкото отгоре много често го спират, което е много неприятно. Заради това преди 2 г. ми изгоря хладилникът така. Само си късаме нервите“, разказа пред "Телеграф“ изпълнителката на култовия хит "Неам нерви“. Тя е получила и другите си първи сметки в евро, но не е забелязала да имат такова чувствително повишение. "Скоро ми изтичат договорите за телевизията и интернета. Ще видим там какви сметки ще дойдат“.
Първата дама на българския рок има постоянни проблеми с тока и със сметките, които получава за него.
"Едно време, като живеех в апартамента на Южния парк, веднъж получих огромна сметка за ток. Тогава се обадих да дойдат да проверят да няма някаква грешка в електромера. Викат - всичко е наред. След това се набутах да платя за втора проверка, но пак дойдоха техни хора и не откриха проблем. В апартамента на майка ми пък имахме куриозен случай - изключихме всички бушони вътре, а електромерът в коридора на входа продължаваше да върти. Естествено, пак ги извиках. И пак не можаха да разберат откъде идва това. Казаха, че не могат да седат 24 часа да го следят и си тръгнаха. Купих едни бушони, които замерват отвътре и показват консумацията на електроенергия на телефона. Така решихме проблема. Сега имам наематели там, но не са се оплаквали скоро“, разказа още Милена Славова.
Тя е тъжна, че вече 8 месеца няма ни вест, ни кост от любимото й куче. То е бял пекинез на име Дейзи.
"Откраднаха ми го през май м.г. по време на протестите. Булевардът долу беше затворен и хората минаваха по малките улици отгоре. И посред бял ден ми изчезна в храст, след като я подгони голямо куче. С чип е, има каишка с телефонен номер и блузка. Непрекъснато пускам обяви в социалните мрежи, но нищо. Даже в групата на Владая 7 пъти ме блокират, като пиша за случая. На съседа също му откраднаха кучето“, оплаква се звездата.
