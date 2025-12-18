ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Уж са заедно, но май не са
48-годишната футболна звезда и 39-годишният супермодел обаче не бързат да обявяват нещата официално, тъй като според множество източници Брейди и Шейк "не са в сериозна връзка".
"Том и Ирина са на едно мнение, а именно, че не търсят нищо сериозно. Те намират време да бъдат заедно, когато могат, и това е всичко", споделя вътрешен източник. "И двамата не излизат с никого другиго; и двамата са официално необвързани, ако някой пита."
Брейди и Шейк започват връзка през юли 2023 г., след като се запознават на сватба на общ приятел в Италия, пише dir.bg.
Оттогава двамата подхранват слуховете за връзка с много снимки пред дома на Брейди в Лос Анджелис, срещи на суши в Ню Йорк и романтично бягство до Лондон.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2638
|предишна страница [ 1/440 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
През 2026 година ще наблюдаваме две пълни лунни затъмнения – ето ...
17:14 / 17.12.2025
Диетолог: Малко парче сланина подобрява имунитета и либидото
10:26 / 18.12.2025
bTV удари дъното, вижте какво ще дават за Нова година
14:21 / 17.12.2025
Разплащанията в брой изчезват в една от най-дигитализираните държ...
09:49 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS