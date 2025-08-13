Успешна българка стана майка за първи път, бебето с прекрасно име

© Фейсбук Световната шампионка на съчетанието с пет обръча от София 2018 г. Елена Бинева стана майка! Това съобщиха от Федерацията по художествена гимнастика.



Бившата "звезда" на националния ансамбъл приветства на бял свят своята първа дъщеря. Малката принцеса носи красивото име Белла.



От целия екип на Федерацията пожелаха безкрайни мигове на обич и топлина! Честито!