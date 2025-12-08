ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ускорен пулс: Защо се случва и кога е сигнал, че тялото ни предупреждава
Сърцето е двигателят, който непрекъснато доставя кислород и хранителни вещества до всяка клетка. Когато тялото има повишени нужди — например по време на физическа активност, стрес, емоционална превъзбуда или силна болка — сърцето естествено увеличава честотата си. Това е механизмът, който ни позволява да реагираме на всяко предизвикателство.
Но пулсът може да се ускори и в пълно спокойствие — и тогава причините са други. Някои от тях са безобидни и временни, а други показват, че тялото работи усилено, за да преодолее натоварване или заболяване.
Пулс и боледуване – има връзка
При инфекции – било то вирусни или бактериални – метаболизмът се ускорява. Тялото се опитва да се справи с причинителя, а за това е необходима повече енергия. Повишава се температурата, дишането става по-учестено, а сърцето бие по-бързо, за да достави повече кислород до органите и да подпомогне имунния отговор.
При температура е напълно нормално пулсът да се повиши. Има дори ориентир, познат на лекарите – при повишение на температурата с един градус пулсът обичайно се ускорява с около 10 удара в минута.
Инфекциите на дихателните пътища също могат да увеличат сърдечния ритъм. Когато дишането е затруднено, в организма навлиза по-малко кислород. В опит да компенсира тази липса, сърцето започва да работи по-интензивно. Това е един от начините, по които пулсът показва, че белите дробове са под напрежение – бронхит, хрипове, свиркащо дишане или по-дълбоко възпаление могат да доведат до ускорен ритъм дори в покой.
Хормоните, нервната система и житейските фактори
Нервната система е директно свързана със сърдечния ритъм. При стрес, тревожност или хронично напрежение симпатиковата нервна система подава сигнал "натисни педала". Отделят се адреналин и кортизол, дишането се учестява, а пулсът се ускорява. Понякога това се случва за минути, друг път трае дни.
Недоспиване, дехидратация, кофеин, алкохол, някои лекарства, дори банално обезводняване при грип – всичко това може да доведе до учестено сърцебиене.
Има и медицински състояния, които влияят на ритъма – анемия, нарушения на щитовидната жлеза, метаболитни разстройства, сърдечни заболявания. Затова при постоянен ускорен пулс е важно да се търси причина, а не просто да се потиска симптомът.
Кардиолозите често подчертават, че сам по себе си ускореният пулс рядко е проблем – проблем е причината зад него.
Много пациенти се тревожат, че усещат как сърцето им "бие силно“ или "прескача“, обяснява кардиологът д-р Анна Кореневич, цитирана от "Фокус“. Нормалният пулс е в широк диапазон и много хора погрешно смятат, че нещо не е наред, само защото пулсът им варира.
Кардиологът подчертава нещо важно! Когато няма данни за сърдечно заболяване, ускореният ритъм често е резултат от стрес, преумора и неправилен режим на живот – фактори, които са далеч по-широко разпространени, отколкото ни се иска да признаем.
Има няколко признака, при които ускореният пулс не бива да се игнорира:
– когато е постоянен, дори в пълно спокойствие
– когато е придружен от задух или шумно дишане
– когато има болка, стягане или натиск в гърдите
– когато се появява световъртеж, слабост или замайване
– когато е свързан с тежко боледуване или инфекция
Това са моменти, в които сърцето вероятно компенсира нещо, което се случва в организма, и трябва да се направи преценка от специалист.
Най-важното е да наблюдаваме тялото си. Ако ускореният пулс е временен и е свързан с боледуване, температура или физическо натоварване, той обикновено се нормализира, когато организмът се възстанови. Но ако е постоянен или необясним, е добре да се направят изследвания. ЕКГ, кръвна картина, щитовидни хормони, понякога ехокардиография. Целта не е просто да се "свали пулсът", а да се открие причината, която го е предизвикала, съветва "Фокус".
