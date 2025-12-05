ЗАРЕЖДАНЕ...
|Управленски рокади в bTV, тръгва си ценен кадър
"Изразявам искрена благодарност към Господин Йовчев за неговия професионализъм, лидерски качества и всеотдайност по време на дългогодишната му работа в компанията.
През цялата си кариера той е имал значителна роля в оформянето на медийния пейзаж, допринасяйки за модернизирането на дейността, цялостното развитие на съдържанието и българската медийна индустрия. Неговата експертиза и опит са оставили трайна положителна следа, както в bTV и CME, така и в целия медиен сектор", заяви Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.
От началото на месец януари 2026 г., към Управителния съвет на bTV Media Group в лицето на Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор и Боян Калчев, главен финансов директор, ще се присъедини Велимира Петрова, директор "Продажби“.
Господин Йовчев ще продължи да консултира CME по европейски регулаторни въпроси, използвайки своя богат опит в областта на медийните регулации.
Господин Йовчев заема поста главен оперативен директор на bTV Media Group от 10 май 2021 г. Той отговаря пряко за областите, свързани с корпоративните отношения, правните въпроси, дистрибуцията на съдържание, корпоративната репутация и редица други бизнес дейности от стратегическа важност за медийната група.
Йовчев се присъединява към мениджърския екип на bTV Media Group през април 2014 г. като директор "Правен отдел“. Той става член на Борда на директорите и изпълнителен директор през 2017 г. Той е и управител на Радиокомпания Си Джей, дъщерно дружество на bTV Media Group.
Преди това е ръководил отдел "Регулации“ в телеком оператора "Мобилтел", където е отговарял за цялостното съответствие между дейностите на дружеството, регулаторните изисквания и законодателството на ЕС.
Господин Йовчев е завършил "Бизнес администрация“ с магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство и "Право“ с магистърска степен от Софийския университет "Св. Климент Охридски“.
