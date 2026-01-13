© виж галерията Сериозен скок в хонорарите на фолк изпълнителите, свързани с лейбъла "Пайнер“, изненада ресторантьори и организатори на събития. От 1 януари 2025 г. тарифите са осезаемо по-високи, като някои от звездите вече излизат в пъти по-скъпо, отколкото през предходната година.



Според актуализираната оферта на "Пайнер“, Преслава без бенд вече струва 15 000 лева, а ако искате да я чуете с бенд, цената скача до 20 000 евро.



Анелия е с базов хонорар 10 000 лева, но ако включва музикален съпровод, тарифата ѝ се удвоява.



Сред най-желаните и съответно най-скъпи имена са още:



Джена – 12 000 лв.



Ивана – 12 000 лв.



Галин – 11 000 лв.



Теди Александрова – 10 000 лв.



Глория – 10 000 лв.



Цените са без ДДС, а към тях се добавят пътни разходи – гориво за лек автомобил и нощувка за изпълнителя и екипа му.



В хонорарния лист фигурират и изпълнители, които не са част от Пайнер, но се предлагат чрез компанията – като Тони Дачева, Роксана, Малина, Глория и Антонио.



Организаторите трябва да имат предвид, че за дати като 14 февруари, 8 март, 24 май и 8 декември, цените автоматично се увеличават.



Също така, участието в повечето случаи е на плейбек, тъй като изпълнителите избягват да пеят на живо заради недобрите акустични условия в заведенията, пише "Блиц".