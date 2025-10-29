ЗАРЕЖДАНЕ...
|Уилям не може да изгони Андрю, дори и да иска
Андрю и Фърги живеят без наем в имението с 30 стаи от 2003 г., след като той е платил 1 милион паунда за наема - който изтича едва през 2078 г. - на негово име и на името на семейството му.
Но опитът двойката да бъде изгонена от имота с неговите 96 акра земя в Големия парк Уиндзор би бил невъзможен, казва водещият адвокат по недвижими имоти Майк Хансъм.
"Всеки опит да се изгони Андрю би бил загуба на време, тъй като той е взел имението със 75-годишен договор за наем и следователно има законно право да живее в имота до 2078 г.", каза г-н Хансъм, партньор в BLB Solicitors.
"Той или ще трябва да се съгласи да напусне по взаимно съгласие, или може да бъде принуден да напусне само ако не е спазил клаузите на наемателите в договора за наем, което е малко вероятно."
Коментарите на Хансъм ще послужат като удар с чук на нарастващото искане за изгонване на Андрю, което е подкрепено от Робърт Дженрик, според когото на британската общественост й е "омръзнало" от него.
Но експертът по недвижими имоти и агент по недвижими имоти Хенри Шерууд се съгласява, че е малко вероятно да го накарат да напусне против волята му - освен ако кралските адвокати не успеят да изровят неясен древен закон, който дава на висшите членове на кралското семейство правомощието да го направят.
"Той има договор за наем, но има споразумение за наем, така че плаща само номинална сума, обикновено само 1 паунд, за да могат да кажат, че той плаща за него", казва Шерууд.
Натискът на Уилям да изгони Андрю хвърля интригуваща нова светлина върху твърдението, че той започва да поема контрола в кралското семейство заради здравето на баща си. Кралският биограф Тина Браун казва, че Уилям и Кейт "не могат да понасят Андрю и искат той да изчезне".
