ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Уилям и Кейт с нов натиск върху принц Андрю
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:42Коментари (0)503
©
Принцът и принцесата на Уелс са решени да изгонят принц Андрю и Сара Фъргюсън от кралската резиденция "Роял Лодж" в Уиндзор, където те живеят от десетилетия, твърди кралската биографка Тина Браун.

Браун, приятелка на принцеса Даяна, която беше главен редактор на списанията Tatler и Vanity Fair, твърди, че принц Уилям и Кейт "не могат да понасят" Андрю и искат той да "изчезне".

Тя твърди, че присъствието му в Уиндзор заплашва да развали живота им в новия им дом "Форест Лодж". Двойката ще се премести там следващия месец с трите си деца Джордж, Шарлот и Луи.

Натискът на Уилям да изгони Андрю хвърля нова интригуваща светлина върху слуховете, че той започва да взема решенията в кралското семейство поради здравословното състояние на баща си крал Чарлз III. 

Това се случва на фона на поредните скандални разкрития за принц Андрю и Джефри Епстийн, които накараха братът на краля да се откаже от титлата си херцог на Йорк. 

В понеделник се появи и информация, че Андрю не е плащал наем за имението си от 22 години. Сумата за наем се оценява на около 260 000 паунда годишно. 

65-годишният принц може да стане първият член на кралското семейство, който да бъде въвлечен в наказателно разследване от повече от 20 години насам.

Лондонската полиция потвърди, че "активно" разследва твърденията, че той е помолил полицейски служител да изрови компромати за Вирджиния Джуфре, чиято посмъртна автобиография излиза днес.

Според кралската биографка Браун принц Уилям дори обмисля да не кани чичо си на коронацията си, пише "24 часа".


Още по темата: общо новини по темата: 1873
22.10.2025 Поли на Благо в топ форма 2 месеца след раждането
22.10.2025 Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
22.10.2025 Не са скарани, а са приятели за секс
22.10.2025 Нова драма и криза в семейството на Симеон Сакскобургготски
22.10.2025 След развода Никол Кидман разпалва стар пламък от предишна любов
22.10.2025 За три месеца стана порно кралица, днес е гласът на жените, които искат да бъдат чути
предишна страница [ 1/313 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
Чудната билка на баба Ванга, която е препоръчвала на всички
11:35 / 22.10.2025
Само една кръвна проба ще може да открие над 50 вида рак?
11:30 / 22.10.2025
Родена е в София, името й се състои от пет части и умее да пее кр...
10:06 / 22.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Футбол - други
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: