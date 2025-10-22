Уилям и Кейт с нов натиск върху принц Андрю

© Принцът и принцесата на Уелс са решени да изгонят принц Андрю и Сара Фъргюсън от кралската резиденция "Роял Лодж" в Уиндзор, където те живеят от десетилетия, твърди кралската биографка Тина Браун.



Браун, приятелка на принцеса Даяна, която беше главен редактор на списанията Tatler и Vanity Fair, твърди, че принц Уилям и Кейт "не могат да понасят" Андрю и искат той да "изчезне".



Тя твърди, че присъствието му в Уиндзор заплашва да развали живота им в новия им дом "Форест Лодж". Двойката ще се премести там следващия месец с трите си деца Джордж, Шарлот и Луи.



Натискът на Уилям да изгони Андрю хвърля нова интригуваща светлина върху слуховете, че той започва да взема решенията в кралското семейство поради здравословното състояние на баща си крал Чарлз III.



Това се случва на фона на поредните скандални разкрития за принц Андрю и Джефри Епстийн, които накараха братът на краля да се откаже от титлата си херцог на Йорк.



В понеделник се появи и информация, че Андрю не е плащал наем за имението си от 22 години. Сумата за наем се оценява на около 260 000 паунда годишно.



65-годишният принц може да стане първият член на кралското семейство, който да бъде въвлечен в наказателно разследване от повече от 20 години насам.



Лондонската полиция потвърди, че "активно" разследва твърденията, че той е помолил полицейски служител да изрови компромати за Вирджиния Джуфре, чиято посмъртна автобиография излиза днес.



Според кралската биографка Браун принц Уилям дори обмисля да не кани чичо си на коронацията си, пише "24 часа".