Уилям и Хари с принудителна среща
09:00
©
Принц Уилям и принц Хари ще се изправят един срещу друг на сватбата на братовчед си, а напрежението между тях заплашва да провали събитието, разкрива Radar Online.

И двамата братя планират да присъстват на сватбата на братовчед си Питър Филипс и годеницата му Хариет Спърлинг. Враждуващите принцове обаче не искат да имат нищо общо един с друг и планират да спазват дистанция, особено що се отнася до схемата на сядането.

Враждата все още е активна и сурова“, каза високопоставен източник от двореца пред Роб Шутър, който пише в Substack за предстоящата драма. "Те ясно заявиха: никакви снимки, никакви взаимодействия и абсолютно никакво сядане един до друг“.

Източници съобщиха на Шутър, че екипът на Уилям е настоявал усилено за видно място на церемонията, което да отразява статута му на бъдещ монарх на Великобритания.

Въпреки че Хари остава отчужден от кралското семейство, според съобщенията той все още планира да присъства на сватбата на братовчед си и има свои собствени абсурдни изисквания. Принцът иска да се увери, че има своята високо ценена частна охрана, докато е в Англия, отделно време за пристигане от Уилям и забрана да се появява на сватбени снимки, които включват и брат му.


