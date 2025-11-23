ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ученичка от Бургас е най-младият участник в "Златната лига" на "Стани богат"
На сцената пред Ники Кънчев Надя демонстрира знания, които й донесоха наградата от 3 000 лева. Сумата тя ще дари за възстановяването на наблюдателницата за птици в Атанасовското езеро - кауза, към която все повече млади хора в Бургас се обединяват.
Само преди две седмици друг възпитаник на Немската гимназия - Виктор Илчев - също седна на стола срещу Ники Кънчев и спечели 3 000 лева, които дари точно за същата кауза.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2348
|предишна страница [ 1/392 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Короноваха новата "Мис България" 2025
09:13 / 23.11.2025
Зрители се издразниха на водещия Георги Любенов
14:10 / 22.11.2025
Изкупиха всички билети за Иван и Андрей
13:02 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS