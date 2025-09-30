ИЗПРАТИ НОВИНА
Учени: Прекаралите коронавирус са с втвърдени и състарени артерии
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44
©
От началото на глобалната пандемия от COVID-19 през януари 2020 г. около 768 000 000 души по света са били диагностицирани с инфекция с коронавируса SARS-CoV-2. 

Въпреки че заболяването засяга основно дихателната система, последните проучвания показват, че jf може да доведе и до проблеми в други части на тялото, особено в сърдечносъдовата система.

Ново изследване установява, че хората, които са прекарали коронавируса, имат по-твърди артерии в сравнение с тези, които никога не са били заразявани. Учените смятат, че това втвърдяване на артериите може да причини ранно съдово стареене с до 5 години, пише zdrave.to.

"От самото начало на пандемията учените осъзнаха, че SARS-CoV-2 не е просто респираторен вирус, а е способен да предизвика остри сърдечносъдови усложнения и директно да инфектира съдовите клетки. Наблюдава се повишен риск от сърдечносъдови събития като миокарден инфаркт и инсулт, които могат да бъдат предотвратени, ако някои неагресивни промени, като например повишена артериална скованост, бъдат открити рано и навреме", казва проф. д-р Роза Мария Бруно, доктор по медицина и фармакология в Университета Париж Сите във Франция.

Като водещ автор на публикуваното наскоро в European Heart Journal проучване, тя установява силно втвърдени артерии при прекаралите коронавирусна инфекция пациенти. Това увеличение на артериалното сковаване се наблюдава повече при жените, отколкото при мъжете, и повече при хора с дълъг синдром. Учените смятат, че това състояние ще причини ранно съдово стареене, при което съдовата система става значително по-стара от биологичната възраст на човека с до пет години.

За това проучване специалистите са изследвали медицински данни от около 2390 души от 16 различни страни. Участниците в проучването били категоризирани като имащи КОВИД, но не хоспитализирани, хоспитализирани с инфекцията в общо отделение, хоспитализирани в интензивно отделение и непреболедували.


