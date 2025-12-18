ИЗПРАТИ НОВИНА
Тяхната любов е от пръв поглед и е неразрушима и до днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:53
©
Емили Блънт и Джон Кразински са пример за невероятен холивудски тандем – те не само успяват да изградят стабилни брачни отношения, но и имат успешни общи работни проекти.

Двамата актьори са заедно повече от десетилетие, имат две деца и често се появяват заедно на червения килим – обсипвайки се с комплименти един друг в изявления и интервюта.

Любов, която променя всичко

Запознават се в ресторант в Лос Анджелис през 2008 г. и сключват брак две години по-късно. 

 

През 2011 г. Кразински признава в шоуто на Елън Дедженеръс, че в онзи момент "всъщност не е търсел връзка“, но Блънт бързо променя мнението му. И днес, след 15 години брак, актьорът е горд с живота, който е изградил с Емили.

"Винаги успяваме да намерим баланса и хармонията – защото в брака човек непрестанно се променя и развива“, каза той пред People. 

"И съм щастлив, че минавам през всичко това заедно с нея.“

Взаимен интерес

Още в далечната 2006 г. Джон Кразински гледа филма "Дяволът носи Прада“, в който Емили е в една от главните роли. И въпреки че не я познава лично, Кразински става фен на бъдещата си съпруга. По-късно ѝ признава, че е гледал продукцията над 70 пъти – само заради нея.

И когато две години по-късно я вижда с приятелска компания в ресторант в Лос Анджелис, той без колебание сяда на масата до нея. "

Той просто дойде при нас, застана там и ме разсмя“, споделя години по-късно Емили.

Първа среща като двойка

Блънт твърди пред The Hollywood Reporter, че все пак тя първа е поканила Джон на среща. Която, в крайна сметка, завършва в апартамента на актьора – с парче пица и още нещо "специално“, което двамата обаче решават да запазят само за себе си. "Толкова е ценно, че не искам да говоря за него“, казва Блънт.

Годеж и сватба

След по-малко от година заедно, двойката официално се сгодява. А през юли 2010 г. сключва брак на тиха церемония в имението на Джордж Клуни край езерото Комо, Италия.

Кразински разказва, че самият Клуни е предложил на младоженците красивото имение, изрично настоявайки да приемат поканата.

Семейство и деца

В края на 2013 г. двойката потвърждава, че очаква първото си дете. И през февруари 2014 г. на бял свят се появява дъщеря им Хейзъл Грейс. Само две години по-късно посрещат втората си дъщеря Вайълет.

Съвместни проекти

През 2017 г. Емили и Джон обявяват първия си общ филм – научнофантастичния филм на ужасите "Нито звук“. Двамата влизат в главните роли, а Кразински е и режисьор. Продукцията има огромен успех и затова през 2021 г. излиза и втора част.

"Никога не съм обичал жена си повече, отколкото след този филм“, казва тогава Кразински.


