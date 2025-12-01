ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя винаги е една крачка напред, когато става дума за мода
Пример за това е голата рокля, която тя носеше още преди дрехата да се превърне в популярна тенденция за 2025 г.
Още преди две години, през 2023, Амал се появи във Венеция, придружавайки съпруга си Джордж Клуни на ежегодните награди DVF, в ослепителна рокля в телесен цвят. Дрехата във винтидж бе декорирана със сложен дантелен слой и детайли, изработени от Джон Галиано специално за Christian Dior.
Амал остави косата си да пада свободно върху раменете и я допълни с блестящи обеци. Джордж, както винаги бе перфектният стилен партньор – с типичното си класическо холивудско излъчване.
Защо голата рокля се превърна в устойчива тенденция
Дрехата е носена от множество знаменитости, включително Хали Бери на Met Gala, Сабрина Карпентър на на наградите на MTV и Марго Роби на премиерата на "Голямото дръзко красиво приключение“ през 2005 в Лондон. Роклите, с които те се изявиха са или прозрачни или с големи разрези – което им спечелва определението "гола рокля“.
Дори кралските особи, известни с привидната си консервативност по отношение на облеклото, в даден момент от живота си са обличали предизвикателно прозрачни дрехи.
Как да носим гола рокля
Идват поредица от празници – на които защо да не блеснем и да се откроим максимално. Голата рокля е подходяща за целта. И не става дума за смелост – а за няколко хитри трика, които да приложим.
Бельото – то е нашият най-добър съюзник, тъй като дава нужното покритие на тялото.
Не е нужно цялата рокля да е "гола“ – може да следваме тенденцията, без да прекаляваме, залагайки например на прозрачни ръкави или деколте, пише Ladyzone.bg.
