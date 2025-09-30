ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя се завърна
28-годишната моделка и основателка на Orebella дефилира за Saint Laurent в понеделник, облечена в полупрозрачен тренчкот от колекцията лято 2026. Визията беше допълнена от големи слънчеви очила и ефектни обеци.
Vogue засне разходката ѝ в градина с Айфеловата кула като фон и я сподели в Instagram, предаде Geo.tv.
"Където думите разделят, естетиката на Saint Laurent създава пространство за дишане и измисляне на нови аналогии“, отбелязва шоуто, цитирайки визията на креативния директор Антъни Вакарело. Колекцията изобразява жената на Saint Laurent като "едновременно героиня и класика, единствена и многостранна“.
Завръщането на Хадид на подиума идва след серия публични снимки от възстановяването ѝ, след като феновете я забелязаха на стилна улична разходка, облечена в кафяв тренчкот и чанта Coach. Тя също така публикува в социалните мрежи информация за завръщането си във фитнеса.
Диагностицирана за първи път с Лаймска болест на 16 години, Хадид разкри последните си здравословни проблеми на 17 септември с публикация от болнично легло.
Майка ѝ, Йоланда Хадид, която също се бореше с Лаймска болест, разказа колко трудно е било да гледа как Бела преминава през болестта.
Лаймската болест, причинена от бактерии, разпространявани чрез ухапвания от кърлежи, може да засегне нервната система в тежки случаи. Бела отдавна се бори със симптоми като главоболие, мозъчна мъгла, безсъние, чувствителност към светлина, болки в ставите и храносмилателни проблеми.
Тя каза, че болестта я е принудила да се оттегли от професионалната езда и моделството, за да се съсредоточи върху здравето си.
Оттогава тя се е появявала само от време на време на подиума, включително на модното ревю на Victoria's Secret през ноември 2024 г. и на ревюто на Saint Laurent в Париж през март 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1511
|предишна страница [ 1/252 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ванга избира името й и става нейна кръстница: Наша певица чукна 4...
13:50 / 30.09.2025
Какво представлява Синдромът на самозванеца?
12:09 / 30.09.2025
"Босът на трюфелите" се ожени в Пловдив
10:48 / 30.09.2025
След 18 години брак - неочакван звезден развод
09:53 / 30.09.2025
Не се включвайте в интриги, месечният хороскоп за октомври за вси...
06:00 / 30.09.2025
Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
20:50 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS