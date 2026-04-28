Вокалистката на "Ку-ку бенд“ Лилия Стефанова официално се завърна в музикалния състав на Слави Трифонов. След няколкомесечно отсъствие поради майчинство, певицата отново е на сцената, съчетавайки грижите за двете си деца с певческа кариера.

Лилия Стефанова е съпруга на бившия депутат от "Има такъв народ“ Станислав Балабанов. Двамата сключиха брак през 2022 година, а скоро след това станаха родители за първи път. Певицата е известна със своята работоспособност – по време на бременностите си тя остана на екран почти до последно, участвайки в проектите "Коя е тази песен?“ и "Помниш ли текста?“.

Вокал в "Ку-ку бенд“

Кариерата на Лилия в екипа на Слави започва през 2011 г. след участието ѝ в "Гласът на България“, където е част от отбора на Ивана. Талантът ѝ веднага прави впечатление на продуцентите и тя получава покана да се присъедини към легендарната група.

Новата формация на бенда

Отсъствието на Лилия поради майчинство съвпадна с турбулентни времена за състава – напускането на барабаниста Венелин Венков и вокалистката Невена Цонева. Това наложи спешното привличане на Нора Караиванова (финалист в "Мюзик Айдъл“). Към днешна дата Лилия и Нора си партнират като основни женски вокали на "Ку-ку бенд“.