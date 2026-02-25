ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя се отказа да е актриса, но показа новия си проект
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:03Коментари (0)901
©
виж галерията
Актрисата Йоанна Темелкова, която даде рестарт в живота си, и започна “на чисто" зад граница, се е заела с нов и мащабен проект – изграждане на собствено студио в Испания. Това стана ясно от нейни публикации, споделени в официалния й профил в Инстаграм под формата на истории – т.е. достъпни само в рамките на 24 часа.

“Първа копка днес! Почвам", гласи съобщението на звездата, позната за зрителите в ролята на екранната Ния от криминалната сага “Под прикритие".

С хаштаг – “моето ново студио" и “в процес на работа", тя загатна малка част от ангажиментите на дневен ред.

В уебпространството, Темелкова сподели и сантиментално фото, уловило сина й – Филип, плод от любовта й с актьора Мартин Гяуров, част от трупата на Сатиричния театър “Алеко Константинов". На кадъра, малчуганът боядисва колона в небесносин цвят.

“Тази колона остава така, както Филип я боядиса. Няма да я пипна повече", допълва Йоанна.

Припомняме, че преди да стегне куфарите, тя се сбогува с приятелите на изкуството и обяви край на 17-годишната си актьорска кариера.

"Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има "ред", нали... Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си", гласяха откровенията й.

Според близки до семейството тя няма да се откъсне изцяло от изкуството и ще се посвети на продуцентска дейност – къде и какъв ще бъде фокусът, предстои да обяви. За момента детайлите са обвити в мистерия, пише Edna.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 3524
25.02.2026 Зрители: Безобразно, лишено от морал поведение!
24.02.2026 Почина бащата на Есил Дюран
24.02.2026 За втори път пловдивчанка влиза в риалити, за да търси любовта
24.02.2026 Юлиан Костов чака Мирела 6 години, за да й каже, че я обича
24.02.2026 Шеф Петров за Азис: Като токата и фуга
24.02.2026 Безпрецедентно: Двама ергени напускат, четвърти влиза в предаването
предишна страница [ 1/588 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина бащата на Есил Дюран
22:31 / 24.02.2026
За втори път пловдивчанка влиза в риалити, за да търси любовта
17:20 / 24.02.2026
Шеф Петров за Азис: Като токата и фуга
16:29 / 24.02.2026
Последният стана първи, България в захлас!
13:38 / 24.02.2026
Водещо приложение за чат добавя функция за автоматично изпращане ...
12:56 / 24.02.2026
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
Пенсионната реформа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: