ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя се отказа да е актриса, но показа новия си проект
“Първа копка днес! Почвам", гласи съобщението на звездата, позната за зрителите в ролята на екранната Ния от криминалната сага “Под прикритие".
С хаштаг – “моето ново студио" и “в процес на работа", тя загатна малка част от ангажиментите на дневен ред.
В уебпространството, Темелкова сподели и сантиментално фото, уловило сина й – Филип, плод от любовта й с актьора Мартин Гяуров, част от трупата на Сатиричния театър “Алеко Константинов". На кадъра, малчуганът боядисва колона в небесносин цвят.
“Тази колона остава така, както Филип я боядиса. Няма да я пипна повече", допълва Йоанна.
Припомняме, че преди да стегне куфарите, тя се сбогува с приятелите на изкуството и обяви край на 17-годишната си актьорска кариера.
"Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има "ред", нали... Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си", гласяха откровенията й.
Според близки до семейството тя няма да се откъсне изцяло от изкуството и ще се посвети на продуцентска дейност – къде и какъв ще бъде фокусът, предстои да обяви. За момента детайлите са обвити в мистерия, пише Edna.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3524
|предишна страница [ 1/588 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Почина бащата на Есил Дюран
22:31 / 24.02.2026
За втори път пловдивчанка влиза в риалити, за да търси любовта
17:20 / 24.02.2026
Шеф Петров за Азис: Като токата и фуга
16:29 / 24.02.2026
Последният стана първи, България в захлас!
13:38 / 24.02.2026
Водещо приложение за чат добавя функция за автоматично изпращане ...
12:56 / 24.02.2026
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS