Тя се изпокара с всички в попфолка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:10
©
Андреа винаги се е изказвала ласкаво за колегите си. Говори с усмивка за тях, без значение дали са имали дрязги в миналото или пък конфликтът им е още пресен. Направи го отново наскоро, когато призна, че е развалила дружбата си с Анелия, Джордан и Диона. Блондинката не страда много, че вече не са приятели. Не се трогва по темата и на празници. Така или иначе Андреа открай време с никого в бранша не си честити Коледа и Нова година.

Блондинката може и вече да не е близка със споменатите изпълнители, но не таи лоши чувства към тях. Даже, когато наскоро говори за случилото се помежду им, Андреа го направи с чувство за хумор и махна с ръка, като че не е толкова съществено.

"Разминахме се в това как трябва да се отнасяме един към друг", заяви Андреа за Анелия, но подчерта, че продължава да я уважава. С Джордан пък вече не са приятели, заради неуреден финансов въпрос, който възникнал покрай обща песен. Вероятно става дума за дуета им "Искам нещо от теб", който е от преди десетина години. Джордан трябвало да плати на Андреа някаква сума за парчето, но още не го е направил, сподели певицата.

Блондинката не се разбрала и за дуета си с Деси Слава "Да се разделим", който представиха преди няколко месеца и пожъна голям успех. Феновете напразно очакваха клип. Такъв няма да има, понеже певиците не се договорили. Не стана ясно само за какво по-точно и защо. Въпреки че не се разбрали, Андреа не скри симпатиите си към Деси Слава. Всъщност, всеки път, щом стане дума за нея, блондинката подчертава какъв голям талант е тя и как никой друг у нас не пее като нея.

"Диона се опита да работи с мой озвучител", коментира Андреа през смях отношенията им. Иначе двете не били в конфликт. В бранша обаче се говори, че вече не са си близки не само, заради озвучителя, а и заради дуета си "Бившата". Певиците имали сериозни противоречия и за песента.

Андреа сега не е близка и с Теди Александорва. Последната се поддала на внушения на недоброжелател, че Андреа имала близки отношения с бившето й гадже Емрах Стораро, който неотдавна се сгоди. Андреа категорично отричала това да е вярно. Теди обаче не можела да се отърси от подозренията си. В гнева си стигнала дотам, че отказвала да ходи на съвместни участия с доскорошната си приятелка. Андреа не й се сърдела. Тя даже се надявала, че Теди ще й повярва и пак ще са близки приятелки.

В бранша се говори, че изпълнителката на "Топа, топа" открай време не била приятелка и с Галена, с която на времето изпяха "Блясък на кристали". Скарали се заради мениджърка, която работела с Галена и други изпълнители. Андреа била убедена, че въпросната дама й прави подли номера. Явно не е срещнала разбиране у Галена и това я е огорчило.

Към старите, но пък незабравени, конфликти на Андреа е и този със Симона Загорова. Преди малко повече от 4 години блондинката се озовала на участие на дъщерята на Глория. В разгара на купона Андреа поискала да изпее нещо на живо, но си останала само с желанието, защото Симона демонстративно дръпнала микрофона. Разбира се, Андреа много се обидила.

Последно Андреа призна за конфликт с диджей Дамян, заради дуета му със Селина "Балканска двойка". Музиката е румънска и Дамян взел правата, без да се съобрази с мнението на фолк дебеланката. Тя пък заявила, че е против, когато Дамян й се обадил, тъй като преди години със същата музика тя направи хита си "Дай ми всичко", пише HotArena.


