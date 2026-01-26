ИЗПРАТИ НОВИНА
Тя окончателно приключи с образа на Барби
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:57
©
Парис Хилтън иска да покаже на публиката, че може да бъде поддръжничка на серизони обществени каузи и музикантка, пише Ройтерс. Документалният филм "Infinite Icon: A Virtual Memoir" за 44-годишната светска личност, звезда от риалити формати, модел и актриса, чиято премиера беше преди дни в Лос Анджелис, който я показва в нова светлина, ще тръгне по кината на 30 януари.

Лентата показва Хилтън по време на записите на нейния електро-поп албум от 2024 г. Infinite Icon, а също и по време на подготовката за представянето му в "Холивуд Паладиум“, в Лос Анджелис.

"Искам да покажа по-сериозната си страна, различна от образа на веселата блондинка, с който станах популярна за първи път в края на 90-те години“, каза Парис Хилтън пред Ройтерс в дома си в Бевърли Хилс.

"В началото развих този публичен образ като щит. Току-що бях преживяла много травми и после започнах първото си риалити шоу The Simple Life. Играх тази личност сезон след сезон, без да осъзнавам, че ще трябва да го правя цели пет години, и целият свят ме опозна по този начин,“ добави тя.

Въпреки че Хилтън подчертава, че забавната ѝ страна винаги ще бъде част от нея, сега иска да покаже по-зряла и сериозна част от личността си. Това включва и нейните кампании за налагане на по-строг федерален контрол върху програми, насочени към грижа за младежи.

Правнучката на основателя на хотелската верига "Хилтън“ Конрад Хилтън е говорила открито за емоционалното и физическото насилие, на което е била подложена като тийнейджърка, когато е била настанявана в центрове за лечение на младежи. Тя работи с конгресмена Александрия Окасио-Кортес за приемането на Defiance Act, който цели да защити правата на пострадалите от дийпфейк порнография.

"Знаех, че трябва да се изправя и да използвам гласа си“, каза Хилтън, като подчерта, че нейната застъпническа дейност е довела до приемането на 15 щатски закона и два федерални проекта. "Това беше най-смислената работа в живота ми,“ добави тя.


Статистика: