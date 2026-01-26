ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя окончателно приключи с образа на Барби
Лентата показва Хилтън по време на записите на нейния електро-поп албум от 2024 г. Infinite Icon, а също и по време на подготовката за представянето му в "Холивуд Паладиум“, в Лос Анджелис.
"Искам да покажа по-сериозната си страна, различна от образа на веселата блондинка, с който станах популярна за първи път в края на 90-те години“, каза Парис Хилтън пред Ройтерс в дома си в Бевърли Хилс.
"В началото развих този публичен образ като щит. Току-що бях преживяла много травми и после започнах първото си риалити шоу The Simple Life. Играх тази личност сезон след сезон, без да осъзнавам, че ще трябва да го правя цели пет години, и целият свят ме опозна по този начин,“ добави тя.
Въпреки че Хилтън подчертава, че забавната ѝ страна винаги ще бъде част от нея, сега иска да покаже по-зряла и сериозна част от личността си. Това включва и нейните кампании за налагане на по-строг федерален контрол върху програми, насочени към грижа за младежи.
Правнучката на основателя на хотелската верига "Хилтън“ Конрад Хилтън е говорила открито за емоционалното и физическото насилие, на което е била подложена като тийнейджърка, когато е била настанявана в центрове за лечение на младежи. Тя работи с конгресмена Александрия Окасио-Кортес за приемането на Defiance Act, който цели да защити правата на пострадалите от дийпфейк порнография.
"Знаех, че трябва да се изправя и да използвам гласа си“, каза Хилтън, като подчерта, че нейната застъпническа дейност е довела до приемането на 15 щатски закона и два федерални проекта. "Това беше най-смислената работа в живота ми,“ добави тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3146
|
|предишна страница [ 1/525 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в нед...
17:22 / 25.01.2026
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Рако...
16:24 / 25.01.2026
Мариана Попова: Не е кой знае какво и определено не сбъдва мечти,...
15:39 / 25.01.2026
Това е най-романтичното място за Свети Валентин
16:02 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS