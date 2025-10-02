ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя не се страхува да се покаже без грим и да й лъснат корекциите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:15Коментари (0)1384
©
Дениз Хайрула е една от най-коментираните дами в риалитито "Ергенът: Любов в рая“. Докато повечето участнички поддържат безупречен макиаж в предаването дори по време на плажни игри или сутрешни сцени, Дениз често прави изключение.

В един от последните епизоди от игрите на плажа, зрителите имаха възможност да я видят без грим. Този избор прави впечатление, тъй като е в контраст с общата тенденция жените в подобни формати да не показват лицето си в по-натурален вид. Разбира се, разликата между визията й с пълен грим и без него е очевидна – чертите й са по-меки, а лицето й изглежда по-нежно, но това не пречи на нейната увереност. 

Появата на Дениз без грим, но с очила, доказва, че комфортът и автентичността са на първо място за нея. Този неин ход е силен сигнал към публиката, че тя приема себе си и своето естествено излъчване.

Въпреки че Дениз не се страхува да покаже лицето си без грим, тя никога не е крила, че се грижи за външния си вид. Дамата има видими корекции по лицето, които се изразяват в хиалурон в устните. Този тип корекция е стандартна практика в днешно време и допринася за плътността и формата на устните на много дами. Въпреки хиалурона, визията на Дениз остава хармонична, което й позволява да изглежда естествено дори когато е без грим.

Други спекулации за корекции по тялото или лицето й остават непотвърдени, като най-вероятно се дължат на добра генетика, тренировки, а не на намеса на интервенции.

Участието на Дениз Хайрула в първия сезон на "Ергенът“ бе запомнено, макар и да не успя да спечели сърцето на Виктор Стоянов. Тя беше един от ярките образи в предаването.

В настоящия сезон "Ергенът: Любов в рая“, Дениз привлече вниманието на ерген със същото име – бизнесмена Виктор. Нейната увереност, опитът й в предавани и фактът, че не се притеснява да бъде себе си – с или без грим – я правят желана и силна конкурентка в търсенето на любовта, пише ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1546
02.10.2025 Мария Игнатова и Нойзи със специален повод
02.10.2025 Известен холивудски актьор - новото гадже на Нина Добрев?
02.10.2025 Орлин Горанов: След всеки край идва ново начало
02.10.2025 Трус в bTV! Георги Тошев напусна заради Венета Райкова!
02.10.2025 Мария Бакалова с нов филм
02.10.2025 Холивудска легенда стана баба
предишна страница [ 1/258 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам н...
10:15 / 02.10.2025
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, изм...
09:09 / 02.10.2025
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
23:09 / 01.10.2025
Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия
22:25 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
20:51 / 01.10.2025
Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов ...
20:10 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат към НОИ "декларация живот"
15:56 / 30.09.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2023/2024 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: