|Тя не се страхува да се покаже без грим и да й лъснат корекциите
В един от последните епизоди от игрите на плажа, зрителите имаха възможност да я видят без грим. Този избор прави впечатление, тъй като е в контраст с общата тенденция жените в подобни формати да не показват лицето си в по-натурален вид. Разбира се, разликата между визията й с пълен грим и без него е очевидна – чертите й са по-меки, а лицето й изглежда по-нежно, но това не пречи на нейната увереност.
Появата на Дениз без грим, но с очила, доказва, че комфортът и автентичността са на първо място за нея. Този неин ход е силен сигнал към публиката, че тя приема себе си и своето естествено излъчване.
Въпреки че Дениз не се страхува да покаже лицето си без грим, тя никога не е крила, че се грижи за външния си вид. Дамата има видими корекции по лицето, които се изразяват в хиалурон в устните. Този тип корекция е стандартна практика в днешно време и допринася за плътността и формата на устните на много дами. Въпреки хиалурона, визията на Дениз остава хармонична, което й позволява да изглежда естествено дори когато е без грим.
Други спекулации за корекции по тялото или лицето й остават непотвърдени, като най-вероятно се дължат на добра генетика, тренировки, а не на намеса на интервенции.
Участието на Дениз Хайрула в първия сезон на "Ергенът“ бе запомнено, макар и да не успя да спечели сърцето на Виктор Стоянов. Тя беше един от ярките образи в предаването.
В настоящия сезон "Ергенът: Любов в рая“, Дениз привлече вниманието на ерген със същото име – бизнесмена Виктор. Нейната увереност, опитът й в предавани и фактът, че не се притеснява да бъде себе си – с или без грим – я правят желана и силна конкурентка в търсенето на любовта, пише ladyzone.
