ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя навърши 56 години, той – 81, а любовта им не угасва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:45Коментари (0)320
©
Актрисата Катрин Зита-Джоунс и съпругът й Майкъл Дъглас, холивудската легенда празнуват рожден ден на една и съща дата – 25 септември. Тя навършва 56 години, а той – 81 години.

Една от най-известните двойки в Холивуд отново отбеляза специалния си ден заедно. Катрин Зита-Джоунс честити на съпруга си с обща снимка в своя Instagram профил.

"Честит рожден ден, Майкъл! Да споделям този специален ден с теб е веднъж в живота!“, пише тя.

Двамата са женени от 2000 г., имат две деца и често показват в социалните мрежи колко силна остава връзката им след повече от две десетилетия заедно. Как се е променила актрисата, откакто вече е омъжена, вижте по-надолу в текста.

Катрин Зита-Джоунс пробива в Холивуд още през 90-те години. С дългата си тъмна коса, блестяща кожа и лек, но подчертаващ чертите й грим, тя изглежда съвсем естествена. Тогава тя често се появява в по-семпли тоалети.

2000-те – след международния успех на "Маската на Зоро“ и "Чикаго“ актрисата вече е сред най-желаните гости на червения килим. Там тя блести в пищни дизайнерски рокли, често в сатен и коприна, с меки ретро вълни в косата и ярки бижута. Визията й става символ на холивудска елегантност и женственост, която приковава погледите.

 

Актрисата на прожекцията на филма на Джоел и Итън Коен "Непоносима жестокост“ през септември 2003 г. във Венеция.

 

С годините стилът на актрисата през 2010 г. придобива още по-изискан вид. Катрин започва да експериментира с по-смели кройки, дълбоки деколтета и ярки цветове, но никога не изневерява на усещането за класа. Често я виждаме в тоалети на големи модни къщи, съчетани с минималистичен, но ефектен грим, който подчертава естествената й красота.

През последните години актрисата показва себе си и мъжа си в далеч по-непринуден вид. Тя публикува кадри в социалните мрежи, докато е с прибрана коса и е облечена в спортни дрехи.

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас са заедно повече от две десетилетия. Двамата се запознават през 1998 г., а две години по-късно на 18 ноември 2000 г. – сключват брак на бляскава церемония в Ню Йорк. Семейството им се допълва от двете им деца – синът Дилън Майкъл, роден през 2000 г., и дъщерята Керис Зита, която се появява на бял свят през 2003 г. Днес четиримата често се появяват заедно на публични събития и не крият близостта си, като дори споделят семейни моменти в социалните мрежи, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1423
26.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
предишна страница [ 1/238 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
"Мисис Баба" написа автобиографичен роман
10:26 / 25.09.2025
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров...
08:06 / 25.09.2025
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:02 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Тежък пътен инцидент в Пловдив тази вечер!
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: