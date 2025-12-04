ИЗПРАТИ НОВИНА
Тя мислела, че ще умре от "наркотици и самота", но скоро навършва 88
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:18Коментари (0)427
©
Джейн Фонда мислела, че ще умре от "наркотици и самота", когато била млада. Актрисата от "Грейс и Франки" призна в интервю, че е "учудена", че следващия месец ще навърши 88 години, защото "младостта ѝ не е била особено щастлива" и не е мислила, че ще живее толкова дълго, колкото е живяла.

В интервю за The Look, специална поредица от подкаста на Мишел Обама, тя казва: "Не мислех, че ще доживея до 30 години. Бях сигурна, че ще умра. Младостта ми не беше особено щастлива... Не съм била пристрастена, но си мислех, че ще умра от наркотици и самота. Така че фактът, че съм почти на 88 години, е изумителен за мен", споделя легендарната актриса.

 

"Не бих се върнала за нищо на света. Чувствам се по-центрирана, по-цялостна, по-завършена. Много съм щастлива, необвързана."

Джейн "никога" не се е страхувала от остаряването или от смъртта. "По-важното е, че не се страхувам от смъртта. Страхувам се да умра с много съжаления. Гледах как баща ми умира с много съжаления. Това беше важно осъзнаване за мен, защото ако не искаш да умреш със съжаления, тогава трябва да изживееш последната част от живота си по такъв начин, че да не съжаляваш", споделя актрисата.

"Искам също да бъда заобиколена от хора, които ме обичат. Прошката играе роля, включително прошката на себе си. Това всъщност ме е водило през последните 30 години. Живея, за да не съжалявам."

 

Джейн вярва, че старостта може да бъде "фантастична". "Мисля, че старостта е фантастична, ако се живее целенасочено", споделя тя.


Статистика: