ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя маха имплантите от всички части на тялото си
След като бе застрашен животът й заради наличието на опасна бактерия следствие от поставянето на имплатни в седалището, тя издаде, че възнамерява да се сбогува с всички чужди тела в организма си и по-специално – с изкуствения си бюст. В официалния си профил в Инстаграм тя сподели серия от снимки, запечатали настоящата й визия.
“Сега изглеждам така, без странични пълнежи, които отдавна ме дразнеха. Исках да махам гръдните си импланти, но явно с причина първо изчезна изкуственото дупе. Сега ме е страх", откровена е брюнетката, която по-рано сподели, че се е разминала на косъм от тежки последствия заради наличието на популярния гел за обем. Моника е категорична, че ще намери специалисти, на които да се довери, стига да се възстанови напълно от сегашната борба. Тя не пропусна да сподели, че лечението вече дава резултат. “След отрицателна микробиология днес съм се справила успешно с бактериите. Това е първото ми пътуване в чужбина, кратко, но сладко бизнес трипче със самолет... Нося с мен широкоспектърни антибиотици, обезболяващи и какво ли още не, страхът ми е взет... Иначе щом аз успях и вие ще успеете да избиете тези упорити бактерии", пише Моника.
Тя се намира във Виена. Непосредствено преди посрещането на едни от най-чаканите дни в календара – Бъдни вечер и Рождество, Валериева си подари разходка във вълнуващия град, известен с красивите си базари, грандиозната украса и топлото посрещане, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2741
|предишна страница [ 1/457 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
Дядо Коледа разнася подаръци с метрото
20:47 / 24.12.2025
Д-р Георева: Можете да ядете баница, меденки и баклава, без да ка...
18:45 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Търсят петима милионери, не си взели печалбите
17:11 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS