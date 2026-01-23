Тя избяга в Антарктида заради бившия

© Никол Кидман вече може официално да се похвали, че е посетила и седемте континента. В скорошна публикация в социалните мрежи, 58-годишната актриса сподели вълнуващи моменти от пътуването си до Антарктида заедно с дъщерите си Съндей Роуз (17 г.) и Фейт Маргарет (15 г.).



По всичко изглежда, че актрисата е изключително щастлива от преживяното и дори го описва като "приключение, което се случва веднъж в живота.“



Звездата от Babygirl и дъщерите, екипирани с червено-черни зимни костюми и тъмни очила, предпазващи ги от суровите условия на континента, позират на фона на красиви ледени пейзажи. Впускат се и в приключения с лодки и дори успяват да се срещнат отблизо с обитателите на Антарктида – пингвините.



Пътуването на Никол Кидман се случва непосредствено след окончателния край на брака ѝ с Кийт Ърбан. Двамата официално финализираха развода си в началото на януари – след постигнато общо споразумение и без каквито и да е публични скандали, финансови спорове или нападки. Актрисата дори отказа издръжка за децата.



Оттогава насам Никол прекарва времето основно с дъщерите си. "Тя гледа устремено напред и към вълнуващата и натоварена откъм професионални задължения година“, споделя близък до нея източник пред People.



След развода, Съндей Роуз и Фейт Маргарет живеят основно с майка си. Кийт Ърбан има предварително изготвен режим за срещи с тях, включващ посещения през определени уикенди и ваканционни периоди. И двамата родители държат изключително много децата им да живеят в спокойна и уютна среда. Без да говорят един срещу друг пред дъщерите си, нито да ги въвличат в своите лични избори.