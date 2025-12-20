ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тя е първата БГ стриптизьорка
Сега освен книгата с размисли Валентина Наумова, както са имената на Мис Валенти, получила и друга със съвети за самоусъвършенстване. Тя разказа за "Телеграф“, че сред подаръците били маркови парфюми и златни бижута. Приятелка й подарила любимото оранжево червило. Друга й дала дънки, обсипани с кристали. Получила и няколко комплекта секси бельо от прочута марка, за която приятелките са убедени, че носи. "Знаят, че ми е фетиш“, каза Валенти.
Тържеството за рождения й ден било край езерото в Суходол, където едно време беше добро място за лов на риба.
В последните години Мис Валенти има ново занимание, което отново е в областта на еротиката. Тя пъшка и разказва истории на се
"Обаждат ми се всякакви мъже. Любопитното е, че много от тях отначало са плахи. Питат ме дали това не е изневяра, защото си имат съпруги или приятелки. Отговарям им, че не е изневяра, защото е само виртуално и изтича в пространството“ - разясни Мис Валенти. Тя каза още, че вече години наред има редовни клиенти, като много от тях просто искат да си поговорят и да споделят проблеми с някого или да получат съвет. Затова сега много се зарадвала и на книгите, които получила за рождения ден, защото смята, че могат да й помогнат и в работата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2678
|предишна страница [ 1/447 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се р...
13:25 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
41 години брак и две осиновени деца
17:22 / 18.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
15:14 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS