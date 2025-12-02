ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя е майка на две деца, но не знае кои са бащите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:47Коментари (0)0
©
"Да раждаш без брак и без да знаеш кой е бащата - това е погрешно!“. На подобни коментари, както в социалните мрежи, така и в реалния живот, често се сблъсква Олга Акимова. 

31-годишната инфлуенсърка и блогър обче не се обижда от хорското мнение и още по-малко изпитва неловкост - защото е решила никога да не крие, че синът и дъщеря ѝ са родени от донори на сперма.

От пет години тя е майка - първо се появява синът ѝ Миша, а преди две години и дъщерята Вика. И двете деца са родени чрез инвитро, от донори. Кои са бащите на децата ѝ, с какво се занимават, какви интереси имат, как изглеждат, какви хронични заболявания носят - нищо от това Олга не знае. Признава, че би се радвала да се запознае с тях, но не за да им вмени отговорности или да ги призове към бащинство, а за да им каже "благодаря!“. 

 

Личната история на Олга е тъжна – тя се запознава с любимия си мъж твърде млада. Двамата се женят, но тя не успява да забременее, заради поставената ѝ диагноза "синдром на поликистозните яйчници. Започнала да се подготвя за инвитро процедура, когато разбира, че съпругът ѝ изневерява. Дори нещо повече – очаква дете от друга жена.

Олга пролива много сълзи, но и взема твърдото решение, че ще стане майка въпреки всичко. Така се решава да използва донорски материал.

И не съжалява и миг за решението си – въпреки негативното отношение от страна на обществото. Дори е категорична, че иска трето дете.

Последната година Олга живее с децата си в Куба. Мечтаела е да ги отгледа "някъде на топло“. Искала е това да е Доминиканската република, но да стигне дотам с две деца се оказва трудно.

"Не съжалявам. Тук всичко е по-просто, местните не се напрягат много, живеят леко. Самият живот е евтин, а за самотна майка това е важно. Дори си намерих бавачка – кубинка. Нещо, което в Москва никога не бих могла да си позволя.“

Животът в Куба се отразява добре и на останалите членове на семейството — там Миша най-сетне проговаря. За майката това е истинско щастие, защото до 4-годишна възраст детето мълчало. Посетила е много лекари, чула страшни диагнози. А в социалните мрежи "доброжелатели“ писали, че мълчанието е последица от ин витро и раждане от донор — неизвестен човек.

"Това бе голяма болка за мен! Водих го на логопеди, невропсихолози, психиатри, приемаше какви ли не лекарства, но нищо не помагаше. И сега изведнъж проговори – явно просто му е дошло времето“, споделя днес щастливата майка, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 2425
02.12.2025 В Пловдив обявиха изключителна певица за "Добротворец на годината"
02.12.2025 Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
02.12.2025 Софи Маринова извиси глас с нова песен
02.12.2025 Какво точно се крие зад отслабването с 40 кг на Мария Илиева?
02.12.2025 Най-накрая си сложи зъб
02.12.2025 Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
предишна страница [ 1/405 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025
Деси Стоянова: Всеки може сам да си прави изводите
15:41 / 02.12.2025
"Револют" пуска нова функция
14:41 / 02.12.2025
Изпълнителката на най-популярната българска песен днес става на 7...
14:13 / 02.12.2025
Кардиолог: Зимата е сезонът на инфарктите и инсултите
11:42 / 02.12.2025
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
20:24 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: