|Тя е майка на две деца, но не знае кои са бащите
31-годишната инфлуенсърка и блогър обче не се обижда от хорското мнение и още по-малко изпитва неловкост - защото е решила никога да не крие, че синът и дъщеря ѝ са родени от донори на сперма.
От пет години тя е майка - първо се появява синът ѝ Миша, а преди две години и дъщерята Вика. И двете деца са родени чрез инвитро, от донори. Кои са бащите на децата ѝ, с какво се занимават, какви интереси имат, как изглеждат, какви хронични заболявания носят - нищо от това Олга не знае. Признава, че би се радвала да се запознае с тях, но не за да им вмени отговорности или да ги призове към бащинство, а за да им каже "благодаря!“.
Личната история на Олга е тъжна – тя се запознава с любимия си мъж твърде млада. Двамата се женят, но тя не успява да забременее, заради поставената ѝ диагноза "синдром на поликистозните яйчници. Започнала да се подготвя за инвитро процедура, когато разбира, че съпругът ѝ изневерява. Дори нещо повече – очаква дете от друга жена.
Олга пролива много сълзи, но и взема твърдото решение, че ще стане майка въпреки всичко. Така се решава да използва донорски материал.
И не съжалява и миг за решението си – въпреки негативното отношение от страна на обществото. Дори е категорична, че иска трето дете.
Последната година Олга живее с децата си в Куба. Мечтаела е да ги отгледа "някъде на топло“. Искала е това да е Доминиканската република, но да стигне дотам с две деца се оказва трудно.
"Не съжалявам. Тук всичко е по-просто, местните не се напрягат много, живеят леко. Самият живот е евтин, а за самотна майка това е важно. Дори си намерих бавачка – кубинка. Нещо, което в Москва никога не бих могла да си позволя.“
Животът в Куба се отразява добре и на останалите членове на семейството — там Миша най-сетне проговаря. За майката това е истинско щастие, защото до 4-годишна възраст детето мълчало. Посетила е много лекари, чула страшни диагнози. А в социалните мрежи "доброжелатели“ писали, че мълчанието е последица от ин витро и раждане от донор — неизвестен човек.
"Това бе голяма болка за мен! Водих го на логопеди, невропсихолози, психиатри, приемаше какви ли не лекарства, но нищо не помагаше. И сега изведнъж проговори – явно просто му е дошло времето“, споделя днес щастливата майка, пише Ladyzone.
