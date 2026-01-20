© виж галерията През 2000 тя е сред най-красивите жени в света. Козметичните операции и нездравословният начин на живот обаче я променят коренно през годините. Днес едва стои на краката си, изключително слаба е, а феновете й предполагат, че страда от коварно заболяване.



Кейти Прайс - преди и след



Кейти Прайс отново е в светлините на прожекторите, след като наскоро е забелязана и снимана извън дома си. Заради публикуваните кадри, феновете й са изключително притеснени за здравето й.



Кейти Прайс (47 г.) е забелязана в центъра на Лондон, заедно с 18-годишната си дъщеря. Звездата е видимо по-слаба, с изострени черти на лицето. Снимките бързо взривиха социалните мрежи, а феновете изразиха загриженост за здравето ѝ. Външният ѝ вид определено направи впечатление и коментарите не закъсняха. Тя е с подчертан тен, татуирани вежди и изкуствени мигли. Някои я описаха като "твърде слаба", а други споделиха, че изглежда като "болна".



Семейството й също е загрижено за нея. Според Pro tv те са водили разговори с нея, но те си остават "строго лични".



Бурният живот на Кейти Пери



Кейти Прайс е един от най-известните английски модели, риалити звезда и певица, която е готова на всичко, за да изглежда добре и не се притеснява от десетките корекции, които е правила по себе си. Тя е майка на 5 деца.



През 2017 година скандалната моделка е арестувана на Малдивите, защото се пекла на плажа топлес.



През 2021 г. телевизионната звезда Кейти Прайс признава, че е шофирала в нетрезво състояние, без застраховка и докато е била с отнета шофьорска книжка след катастрофа. Тя е била арестувана, след като е катастрофирала с автомобила в Западен Съсекс. При инцидента признава на полицаите, че е взела наркотици и не е трябвало да шофира.



През 2024 тя шокира феновете си, след като изоставила кучето си, защото вече "не изглеждало достатъчно сладко за Инстаграм“. Тя решава да се отърве от пухкавия домашен любимец – немска овчарка на име Танк, което е седмото й куче, след като "загубила интерес“ към него, защото трябвало да го обучава.



През последните осем години звездата се сблъска с множество трагедии, включително смъртта на пет кучета, кон и дори на хамелеона Марвин, пише ladyzone.