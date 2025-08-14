ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тв водеща се сгоди, показа пръстен с голям камък
"Вечността започва сега. Благодарна за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа водещата към кадрите.
Двамата са на романтична обиколка из Италия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора.
