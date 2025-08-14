Тв водеща се сгоди, показа пръстен с голям камък

© Тв водещата на bTV Бесте Сабри е бъдеща булка. Тя обяви годежа си, като сподели снимки с любимия си Айкут Рамадан. На една от тях ясно се вижда и годежният пръстен с огромния камък. Бившият мъж на Мика Стоичкова и баща на дъщеря ѝ - Миа, е направил предложението.



"Вечността започва сега. Благодарна за този красив нов етап. Сърцето ми е пълно", написа водещата към кадрите.



Двамата са на романтична обиколка из Италия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора.