Турска актриса е обявена за най-красивата жена на света

© Всяка година списание Netizens Choice съставя класация на най-красивите жени в света. Първо се обявяват имената на участничките в гласуването, а след това всеки може да направи своя избор. Този път пет турски актриси влязоха в челната десетка.



Звездата от сериала "Шербет от боровинки“ Съла Тюркоглу оглави списъка с най-красивите жени в света за 2025 г. Актрисата, която изигра Доа, покори публиката със своята красота и професионализъм.



На второ място се класира младата звезда на турското кино Ягмур Юксел, която преди това участва в поредицата "Кървави цветя“. Джемре Арда, която стана известна благодарение на сериала "Ветровит хълм“, зае петата позиция в класацията, а звездата от "Нощна приказка“ Су Бурджу Джошкун - шестата. Ханде Ерчел също се озова в челната десетка, въпреки че зае едва седмата позиция.



Както съобщава Netizens Choice, този път е била оценявана не само външната красота на звездите, но и тяхното влияние и репутация.