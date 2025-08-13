ЗАРЕЖДАНЕ...
|Турска актриса е обявена за най-красивата жена на света
Звездата от сериала "Шербет от боровинки“ Съла Тюркоглу оглави списъка с най-красивите жени в света за 2025 г. Актрисата, която изигра Доа, покори публиката със своята красота и професионализъм.
На второ място се класира младата звезда на турското кино Ягмур Юксел, която преди това участва в поредицата "Кървави цветя“. Джемре Арда, която стана известна благодарение на сериала "Ветровит хълм“, зае петата позиция в класацията, а звездата от "Нощна приказка“ Су Бурджу Джошкун - шестата. Ханде Ерчел също се озова в челната десетка, въпреки че зае едва седмата позиция.
Както съобщава Netizens Choice, този път е била оценявана не само външната красота на звездите, но и тяхното влияние и репутация.
