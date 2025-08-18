Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на турски език

© Лили Иванова бе отговор за 30 000 лири в турския формат на "Кой иска да стане милионер?“ ("Стани богат“). Тя обаче се превърна в непреодолимо препятствие за участничка.



Млада дама трябваше да отговори на "Кой изпълнява песента "Облаци“? Възможните отговори бяха Лили Иванова; Фейруз; Лайза Минели; Далида. Жената се обърна към жокер "Обади се на приятел“, но и той не помогна. Участничката посочи дуетната половинка на Ален Делон от хита "Paroles, paroles“ Далида и изгоря.



Предаването бе излъчено по турска телевизия на 7 август. Bulutlar ("Облаци") е песен, изпълнена на турски език от примата на естрадната ни музика.



"Булутлар, булутлар, ий аркадашлар" мелодично припява на турски Лили Иванова. Песента е записана през 2014 г. и издадена на диск малко по-късно. Че в репертоара си естрадната легенда има турски песни, знаят малцина.