Турчинът на Венета от "Ергенът" започва силов бизнес у нас

© Докато сегашните участнички в "Ергенът-любов в рая" ядат в картонени кутии във вилата на любовта на остров Родос, Венета от сезон едно на романтичното риалити хапва хайвер и вдига наздравица с бяло вино в скъпарски ресторант в Лондон.



Причината-любовникът й Юджел Изет, който я гледа като писано яйце. Двамата са сгодени от няколко месеца, а по предварителни данни венчавката ще се състои през пролетта на 2026 г. Венета не е първото известно гадже на Юджел, чийто баща има бизнес с петрол. Преди години той имаше връзка с Мис България 2014 Симона Евгениева, която преби от ревност.



Преди часове Венета се похвали, че турчинът я е завел в Лондон, където двамата си били гости на модерния и много посещаван лондонски ресторант Bagatelle London – място, предпочитано от международни знаменитости и известни личности от бизнес средите. За да влезеш в заведението, трябва да си подготвиш поне по 100 британски паунда на човек за сметката, както и да изпълниш дрескода-официални дрехи и токчета за жените и сако за мъжете, като спортните дрехи са забранени. По време на посещението си Венета и Юджел са дегустирали селекция отлежали вина и вдигнали наздравица за бъдещите планове на турчина, който започва бизнес у нас.



Той основател на приложение за охрана, което ще заработи в България и Турция до броени дни. Изет иска да осигурява бодигардове на известни хора, но у нас тези дейност отдавна е запазена територия на известна агенция, така че от услугите му ще се възползват най-вече драпащи за слава инфлуенсъри. Преди месеци Венета разказа, че е била интимна с ергена Виктор Стоянов за кратко, но не била впечатлена от него, пише Hotnews.bg.