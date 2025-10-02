ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трус в bTV! Георги Тошев напусна заради Венета Райкова!
Тошев, който е креативен продуцент на сутрешното токшоу, твърди, че след това Венета е иззела всички функции. С него си тръгва и част от екипа на предаването.
Идеята Венета Райкова да се присъедини към "Преди обед" е била колективно решение, обясни Тошев, а той й се обадил по телефона, за да я покани.
