Трус в bTV! Георги Тошев напусна заради Венета Райкова!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:41Коментари (1)975
След 25 години журналист и продуцент Георги Тошев напусна Би Ти Ви. "Няма как да съм в едно предаване с Венета Райкова. Тя не отговаря на журналистическите стандарти, в които вярвам", обясни той пред "24 часа". По думите му Венета Райкова е била поканена да замени Зейнеб Маджурова, която преди началото на есенния тв сезон напусна, за да гледа децата си.

Тошев, който е креативен продуцент на сутрешното токшоу, твърди, че след това Венета е иззела всички функции. С него си тръгва и част от екипа на предаването.

Идеята Венета Райкова да се присъедини към "Преди обед" е била колективно решение, обясни Тошев, а той й се обадил по телефона, за да я покани.

"Нейният жанр обаче е "Горещо", което не отговаря на моите разбирания за сутрешно предаване", каза той.

Тази сутрин журналистът пусна пост в социалните мрежи, с който обяви, че няма нищо общо с "излиянията на Венета" и с "Преди обед". Направи го, след като в началото на предаването Райкова и фолкпевицата Мария, която е коментатор тази седмица, обсъждаха Тошев по начин, който би могъл да се възприеме като ироничен и леко подигравателен.



Поредната загубена битка, когато един интелигентен и възпитан човек, за да се съхрани, отстъпва пред простащината, пошлостта и чалгата.
Още новини от Любопитни новини:
Нов скандал в bTV. Продуцент се отрече от Венета Райкова: Нямам н...
10:15 / 02.10.2025
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, изм...
09:09 / 02.10.2025
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
23:09 / 01.10.2025
Памела Андерсън вече не е същата, шокира с визия
22:25 / 01.10.2025
Интересен участник се завъртя в предаването "Стани богат"
20:51 / 01.10.2025
Ето кои двойки са останали заедно след финала на "Ергенът- Любов ...
20:10 / 01.10.2025

