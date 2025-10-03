ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тръгнаха конспирации около Венета Райкова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:18Коментари (0)1251
©
Венета Райкова отново е в центъра на вниманието и тоз път шумът около името й е по-голям от всякога. От момента, в който се появи като водеща в "Преди обед“ , предаването на Би Ти Ви буквално избухна в реитинги и се превърна в абсолютен фаворит на зрителите. 

За никого не е тайна, че конкуренцията в сутрешния ефир е убийствена, но именно тя - скандалната и винаги различна Венета, за нула време успя да обърне играта в своя полза, форумите гъмжат от слухове, че нейният успех се дължи не само на опит и харизма, а и на тайнствени магически ритуали, които от години са част от личния й живот.

Историята на Райкова е добре позната на публиката - още през 2000-те години тя се превърна в лице на българската жълта журналистика с култовото си предаване "Горещо“. Тогава беше наричана "устата водеща“, защото не се притесняваше да задава най-неудобните въпроси и да вади наяве най-мръсните тайни на родния шоубизнес. Именно този период я изстреля в светлината на прожекторите и я превърна в име, което всеки познава. По-късно се впусна в телевизионни приключения като "ВИП Денс“, в риалити формати и в проекти, които невинаги успяваха да се задържат дълго, но пък винаги беше актуална. След като за известно време се оттегли от телевизията, тя изненада всички със своите романи - книги, които въпреки критиките, че били прекалено скандални и жълти, неизменно се превръщаха в бестселъри. Мнозина твърдяха, че в тези истории има повече от художествена измислица, а мнозина намираха в тях "скрити послания“ и намеци за магически практики.

И ето че сега, след всичко преживяно, Венета се завърна на екран в "Преди обед“. Първите й изяви в ефир бяха посрещнати с противоречиви коментари - едни я аплодираха за директния стил, други я критикуваха, че е прекалено агресивна за сутрешно предаване. Но резултатите говорят сами за себе си - рейтингите се вдигнаха до небето, а Венета се превърна в най-гледаната водеща в момента.

Точно тогава започнаха и слуховете. Във форумите се появиха твърдения, че Райкова не разчита единствено на своя професионализъм, а прибягва до тайни ритуали, за да задържи вниманието на зрителите. Целта на амбициозната блондинка била на всяка цена да бие по рейтинг Гала от Нова тв - кралицата в този времеви пояс. От години се знае, че Венета е запалена по астрологията -не пропуска да следи хороскопи, изчислява разположението на планетите и вярва в силата на зодията си. Според анонимни потребители тя гледала бъдещето си в звездите и никога не предприемала голяма крачка, без да е сигурна, че моментът е благоприятен според разположението на небесните тела. Дори се твърди, че появата й в "Преди обед“ е била внимателно подбрана по дата и час, съобразени с нумерологични изчисления, който обещавали успех.

Нумерологията също била сред тайните страсти на Венета, която има и гадателски карти. Близки до нея споделяли, че тя изчислява личните си години, работи с числа и дати, а когато започвала нов проект, винаги го съобразявала с "правилния ден“. Това според форумните "разследвани“ обяснявало защо толкова често уцелва точния момент за завръщане и за ново начало. Истинската бомба обаче избухна, когато самата Венета публикува в инстаграм кадър, показващ, че нейните видеа са достигнали до над 3 милиона гледания. Цифра, която за България звучи направо нереалистично, фоновете я поздравиха, но скептиците веднага вдигнаха аларма "Това не е случайно, това е магия! Никой водещ не може да събере толкова гледания без да ползва специални ритуали“. Веднага се появиха версии, че Райкова притежава амулети, които винаги държи със себе си, и че в студиото имало предмети с енергийна сила - свещи, камъни, дори огледало, което било поставено стратегически за "отразяване на негативната енергия.

Конспиративните теории не спряха дотук. В социалните мрежи се завъртяха твърдения, че в книгите й има вградени заклинания, написани между редовете, и че самият акт на четене създавал своеобразна връзка между автора и читателя. Така Венета увеличавала своята енергия привличала още почитат което неизменно водело и да нови успехи в телевизията.

Във форумите дискусиите са разгорещени - едни твърдят, че тя е "телевизионна вещица, която омагьосва зрителите със своята харизма“, а други я обвиняват в "енергийни манипулации“. "Гледам я всяка сутрин, не мога да откъсна очи - все едно ме хипнотизира“, пише потребител, докато друг отвръща: "Това е опасно, никой не знае какво внушава. Рейтингите й са прекалено високи, за да са нормални“, пише HotArena.


Още по темата: общо новини по темата: 1557
03.10.2025 Велик актьор с драстична промяна
03.10.2025 Известен актьор: Не, тя е моята годеница
03.10.2025 Ето кой е водещият на най-новото предаване - The Floor
03.10.2025 Майки скочиха на известна ергенка
03.10.2025 Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
03.10.2025 Започна войната на предаванията
предишна страница [ 1/260 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Започна войната на предаванията
09:09 / 03.10.2025
Нова гигантска планета озадачи учените!
23:06 / 02.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:54 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:14 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
19:37 / 02.10.2025
Страшно добри оферти от А1: Смартфони с 0% лихва на лизинг за 24 ...
16:00 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
Днес става на 50. Никой не знае имената й, а само псевдонима, измислен от Слави Трифонов
09:09 / 02.10.2025
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: