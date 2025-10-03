ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръгнаха конспирации около Венета Райкова
За никого не е тайна, че конкуренцията в сутрешния ефир е убийствена, но именно тя - скандалната и винаги различна Венета, за нула време успя да обърне играта в своя полза, форумите гъмжат от слухове, че нейният успех се дължи не само на опит и харизма, а и на тайнствени магически ритуали, които от години са част от личния й живот.
Историята на Райкова е добре позната на публиката - още през 2000-те години тя се превърна в лице на българската жълта журналистика с култовото си предаване "Горещо“. Тогава беше наричана "устата водеща“, защото не се притесняваше да задава най-неудобните въпроси и да вади наяве най-мръсните тайни на родния шоубизнес. Именно този период я изстреля в светлината на прожекторите и я превърна в име, което всеки познава. По-късно се впусна в телевизионни приключения като "ВИП Денс“, в риалити формати и в проекти, които невинаги успяваха да се задържат дълго, но пък винаги беше актуална. След като за известно време се оттегли от телевизията, тя изненада всички със своите романи - книги, които въпреки критиките, че били прекалено скандални и жълти, неизменно се превръщаха в бестселъри. Мнозина твърдяха, че в тези истории има повече от художествена измислица, а мнозина намираха в тях "скрити послания“ и намеци за магически практики.
И ето че сега, след всичко преживяно, Венета се завърна на екран в "Преди обед“. Първите й изяви в ефир бяха посрещнати с противоречиви коментари - едни я аплодираха за директния стил, други я критикуваха, че е прекалено агресивна за сутрешно предаване. Но резултатите говорят сами за себе си - рейтингите се вдигнаха до небето, а Венета се превърна в най-гледаната водеща в момента.
Точно тогава започнаха и слуховете. Във форумите се появиха твърдения, че Райкова не разчита единствено на своя професионализъм, а прибягва до тайни ритуали, за да задържи вниманието на зрителите. Целта на амбициозната блондинка била на всяка цена да бие по рейтинг Гала от Нова тв - кралицата в този времеви пояс. От години се знае, че Венета е запалена по астрологията -не пропуска да следи хороскопи, изчислява разположението на планетите и вярва в силата на зодията си. Според анонимни потребители тя гледала бъдещето си в звездите и никога не предприемала голяма крачка, без да е сигурна, че моментът е благоприятен според разположението на небесните тела. Дори се твърди, че появата й в "Преди обед“ е била внимателно подбрана по дата и час, съобразени с нумерологични изчисления, който обещавали успех.
Нумерологията също била сред тайните страсти на Венета, която има и гадателски карти. Близки до нея споделяли, че тя изчислява личните си години, работи с числа и дати, а когато започвала нов проект, винаги го съобразявала с "правилния ден“. Това според форумните "разследвани“ обяснявало защо толкова често уцелва точния момент за завръщане и за ново начало. Истинската бомба обаче избухна, когато самата Венета публикува в инстаграм кадър, показващ, че нейните видеа са достигнали до над 3 милиона гледания. Цифра, която за България звучи направо нереалистично, фоновете я поздравиха, но скептиците веднага вдигнаха аларма "Това не е случайно, това е магия! Никой водещ не може да събере толкова гледания без да ползва специални ритуали“. Веднага се появиха версии, че Райкова притежава амулети, които винаги държи със себе си, и че в студиото имало предмети с енергийна сила - свещи, камъни, дори огледало, което било поставено стратегически за "отразяване на негативната енергия.
Конспиративните теории не спряха дотук. В социалните мрежи се завъртяха твърдения, че в книгите й има вградени заклинания, написани между редовете, и че самият акт на четене създавал своеобразна връзка между автора и читателя. Така Венета увеличавала своята енергия привличала още почитат което неизменно водело и да нови успехи в телевизията.
Във форумите дискусиите са разгорещени - едни твърдят, че тя е "телевизионна вещица, която омагьосва зрителите със своята харизма“, а други я обвиняват в "енергийни манипулации“. "Гледам я всяка сутрин, не мога да откъсна очи - все едно ме хипнотизира“, пише потребител, докато друг отвръща: "Това е опасно, никой не знае какво внушава. Рейтингите й са прекалено високи, за да са нормални“, пише HotArena.
