Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара

© Тройно щастие огря дома на Атанас Стоев – Канара на Атанасовден, защото той, неговият малък син и внукът му, които също носят с гордост името Атанас, празнуваха имен ден.



"Честит Атанасовден! Днес е тройно щастлив празника за семейство Стоеви!



Пожелаваме на нашите Именици да бъдат живи и здрави, щастливи и творчески вдъхновени, а на малкия Наско - щастливо детство, успехи в училище и нека бъде гордост и радост за своите родители и семейство!



Нека Св.Атанасий да ви пази и закриля. Честит празник и на всички празнуващи днес!", гласи честитката от името на оркестър “Канарите" в социалната мрежа, където заваляха многобройни поздрави и благопожелания към именития музикант и неговите наследници.