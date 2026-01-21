ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
"Честит Атанасовден! Днес е тройно щастлив празника за семейство Стоеви!
Пожелаваме на нашите Именици да бъдат живи и здрави, щастливи и творчески вдъхновени, а на малкия Наско - щастливо детство, успехи в училище и нека бъде гордост и радост за своите родители и семейство!
Нека Св.Атанасий да ви пази и закриля. Честит празник и на всички празнуващи днес!", гласи честитката от името на оркестър “Канарите" в социалната мрежа, където заваляха многобройни поздрави и благопожелания към именития музикант и неговите наследници.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3069
|предишна страница [ 1/512 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ
11:19 / 21.01.2026
Защо хората, родени между 1985 и 1995 г., изглеждат по-добре от п...
09:18 / 21.01.2026
Голямо щастие за една зодия днес, тъга за друга, победа за трета
09:09 / 21.01.2026
Днес става на 72, дълги години живее извън България
08:44 / 21.01.2026
5 евро такса за тоалетна в Боровец
19:59 / 20.01.2026
Наша млада актриса се издаде, че именно тя ще изиграе Лили Иванов...
17:11 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS