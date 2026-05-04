Трагична новина беляза продължението на историята на семейството на баба Елена и внуците ѝ Макси и Нико, представена в предаването "Бригада Нов дом“ – лелята на момчетата е починала неочаквано малко след края на снимките. Тъжната вест съобщи бригадирът Калин Евтимов в ефира на bTV, като сподели, че семейството е изправено пред още по-големи изпитания, информира Plovdiv24.bg.

Загубата е огромен удар за 69-годишната Елена, която сама отглежда внуците си заради тежките зависимости на тяхната майка от алкохол и наркотици. Лелята на момчетата е била основен помагач в ежедневието им и е обичана безкрайно от децата, а внезапната ѝ кончина оставя възрастната жена да се бори с трудностите почти сама. Калин Евтимов определи ситуацията като изключително тежка, тъй като баба Елена е със сериозно сърдечно заболяване и наскоро е претърпяла втора операция на сърцето.

Историята на Макси и Нико разтърси хиляди зрители с разказа за тяхното детство, белязано от отсъствието на родителите им. Докато баба им се възстановява от здравословните си проблеми, грижата за 11-годишния Макси и 7-годишния Нико в момента се поема от техния по-голям брат – 23-годишния студент Димитър, и неговата приятелка.

Въпреки че екипът на "Бригада Нов дом“ успя да преобрази апартамента им и да даде на семейството така необходимия уют, новата житейска драма отново поставя на изпитание силите на Елена. Калин Евтимов призова за подкрепа към семейството, което въпреки болката и лишенията, успява да запази духа си благодарение на невероятната смелост на своята баба.

Ако желаете да подкрепите баба Елена и нейните внуци, може да го направите чрез дарение на следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк

IBAN: BG94UNCR70001520114381

BIC: UNCRBGSF

Елена Любомирова Спасова