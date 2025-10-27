ИЗПРАТИ НОВИНА
Това са най-дразнещите участници в "Ергенът: Любов в Рая"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15
©
"Ергенът: Любов в рая" изобилства от мъже и жени с различни характери, интереси, виждания за живота, за любовта, връзките и аспектите от живота. В дадена ситуация всеки дразни с нещо, но има няколко участника, които се превърнаха в най-омразните сред зрителите и си оспорват първото място.

Анна-Шермин Метушева влудява голяма част от зрителите с високомерното си поведение и с постоянните си претенции, което създава усещането, че не е дошла да търси истинска връзка, а за слава и да се показва по телевизора. 

"Претендира с интелектуално ниво, а държанието й е потресеващо. Това кара зрителя да я възприема като човек, който играе роля, а не истинския си образ – и това дразни" – коментират хората пред екрана.

Особено анекдотично е и отношението й към ергена (в случая – Красимир). Шермин е тази, която "поставя общата му култура под съмнение“ и междувременно флиртува с други, докато той се държи коректно. Такова поведение създава у публиката усещане за липса на честност и уважение – а в риалити формат зрителят очаква поне базисна симпатия и "честна игра“. А ако си говорим за обща култура, надали наперената особа е най-енциклопедичната личност, която сме срещали – та тя борави с набор от 200-300 думи!

А какво да кажем за нейната меркантилност? Шермин веднага и без какъвто и да е свян заявява какво минимум изисква от новия си кавалер - да й осигури хеликоптер, скъп часовник, да не ходи на работа и т.н. Тази нагласа, че основният мотив е "аз да имам“, а не "ние да създадем“, издава каква е истинската й същност. Навремето такива като нея ги наричаха чисто и просто "проститутки".

Разбира се, има пълно несъответствие между думите и действията й. След седмици на мачкане и обвинения, Шермин "се извини“ на Красимир, но реакцията му беше хладна от негова страна. Това "обърни палачинката“ поведение често се възприема като липса на искреност – зрителят очаква постоянство и прозрачност, а получава обратен ход. Шермин дразни зрителите, защото дава образ на човек с претенции, очаквания и стратегия, а не на участник, готов да се отдаде на процеса и на връзка. 

Това създава усещане за фалш, за "участие в шоуто“ вместо за търсене на любов. Разбира се, не всички зрители я мразят, има и малцина, които й симпатизират, най-вече такива с подобни на нейната (без)ценностна система. Дори изявената златотърсачка Даниела Рупецова не е почитателка на Шермин и смята, че има доста несигурност, която прикрива с претенции.

Като добавим и ниската й хигиена, положението вече става нетърпимо. Вещите на блондинката са из цялата къща, останалите момичета й събират космите и мият мръсните й чинии.

Йовица, художникът с артистична душа и загадъчна осанка, бързо привлече вниманието в риалити формата, но заедно с първоначалния интерес към него, се появиха и все по-остри реакции от страна на зрителите. Причината? Мнозина виждат в поведението му не търсене на любов, а демонстрация на его и театралност, а най-лошата му черта е прикритата му агресия, която започна да разкрива едва в последно време.

Още от първите епизоди, Йовица се позиционира като нестандартен участник - с мистериозно мълчание, поза на "дълбок мислител“ и отказ да се впише в типичната динамика на шоуто. Това може да изглежда интересно на пръв поглед, но постепенно започна да се възприема като фалшиво и надуто. Част от зрителите го обвиняват, че създава излишна драма, използва "поетични фрази без смисъл" и се държи сякаш останалите участници са под неговото ниво.

Допълнително раздразнение предизвиква и това, че изглежда прекалено наясно с ролята си – като че ли не участва, а играе герой в постановка. За риалити формат, в който хората търсят искреност и емоция, подобно поведение лесно отблъсква.

Йовица не е просто различен - той е различен по начин, който зрителите често приемат като неискрен. И именно тази дистанцираност, съчетана с артистична надменност, го превръща в един от най-спорните и дразнещи участници този сезон.

Лили Естер без съмнение е една от най-запомнящите се участнички в този сезон на "Ергенът: Любов в рая“. Със своята ексцентрична визия, самоувереност и дързост, тя моментално привлече вниманието - но за голяма част от зрителите това внимание бързо се превърна в раздразнение. Още с първите си изяви Лили заяви себе си като жена, която не се съобразява с никого и не се страхува да бъде различна. Тя говори директно, понякога грубо, и често влиза в конфликти, без да търси компромис. Мнозина я възприемат като нападателна, а поведението й - като провокативно до степен на показност. Често се усеща желание да доминира, вместо да се свърже с другите участници или с Ергена на по-дълбоко емоционално ниво.

"Не знам защо Лили е в "Ергенът", определено не е да си търси мъж, защото си пада по жени. Явно е за екранно
©
време" – коментира Мартин Елвиса в инстаграм.

Коментарите в социалните мрежи изобилстват с критики, че Лили се държи по-скоро като грубиянка, отколкото като жена, търсеща любов. Зрителите я упрекват, че използва шоуто като сцена за демонстрация на груб език и агресия. "Като по-млада бяха много агресивна, ама много, брат" – призна мулатката на един от кавалерите, който се увърташе около нея, но не за дълго, защото просто не я хареса.

Радослав Куцев успя да се превърне в един от най-недолюбваните участници в "Ергенът: Любов в рая“, въпреки краткото си присъствие в шоуто. Само 30 минути след влизането си той беше отстранен, но следата, която остави, беше достатъчна, за да предизвика бурни реакции сред зрителите. Още с появата си Радослав демонстрира арогантно поведение и самоувереност, която мнозина възприеха като позьорство. Без да опознае никого, той започна да дава оценки, да се държи пренебрежително с дамите, които определи като "мърши". Истинското възмущение обаче дойде след участието му, когато медиите разкриха, че Радослав е бил арестуван за домашно насилие над приятелката си. Тази информация шокира зрителите и затвърди образа му като човек, чийто характер няма място в предаване, свързано с любов и взаимоотношения. В очите на мнозина той вече не е просто антипатичен участник, а предупреждение за това какво не трябва да се допуска в подобен формат. Скандалното му поведение, както в шоуто, така и извън него, го направи една от най-дразнещите и недопустими фигури в историята на формата. За публиката Радослав Куцев не просто не беше подходящ – той беше категорично нежелан.

В един формат като "Ергенът: Любов в рая“, където съжителството, изборът, връзката и конфликтът са едновременно и реалност, и телевизионно конструирани, участниците, които се отличават най ярко, често се оказват и най критикуваните. Шермин, Йовица, Лили Естер и Радослав Куцев попадат именно в тази група: техният образ и поведение резонират с любопитство, спорят с очакванията и създават усещане за "разкисване“ на идеала за любовна връзка.

Истината е, че тяхното дразнене означава и нещо позитивно за шоуто – те привличат внимание, генерират разговори, коментари и споделяне. Но за зрителя, който търси съпричастност, автентичност, наратив "истинска връзка“, те често не сработват. И това ги превръща в най-дразнещи и на моменти дори мразени участници от тазгодишния формат, пише "Уикенд".


