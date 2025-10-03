ЗАРЕЖДАНЕ...
Това ли е победителят в "Игри на волята"?
Това обаче не попречи онлайн да се заговори за потенциалния финалист на сезон седем. Сред най-често споменаваните имена от различни източници е това на Мирослав Великов. За бизнесмена от София знаем, че се присъедини на по-късен етап в играта и досега сякаш беше в сянката на вече изявените участници. Това обаче не гарантира, че той няма да запази мястото си сред последните играчи в Дивия Север.
Различни източници споделят, че той ще успее да се задържи до последно в надпреварата и именно Мирослав ще бъде големият победител в тазгодишното издание на предаването.
Разбира се, засега официална информация по темата няма, която да потвърждава появилите се спекулации.
Ще има ли жена на финала?
Феновете на предаването не пропускат да коментират "Игри на волята" в социалните мрежи и много от тях споделят, че сред фаворите им за победа е една от най-добре представилите се досега жени - Симона Раждавичка. Нейното име също е спрягано сред тези на финалистите за сезона, но засега всичко това остава само предположение, пише actualno.
