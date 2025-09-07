ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Това ли е новата на Даниел Петканов?
Даниел Петканов отново лети на крилете на любовта. От няколко седмици насам Лудия репортер дарява с нежност и страст актрисата, манекенка и диджейка Глория Петкова. Двамата се загаджили покрай съвместното им участие в новото риалити на Би Ти Ви "Traitors: Игра на предатели“.
"Връзката си пазят в тайна, но често излизат заедно – уж само като приятели. Любимото им място за срещи е бар "Гато". Понякога взимат със себе си и децата си - Габриел и Анабел. Хлапетата си играят, докато родителите им си гукат влюбено", споделиха информаторите ни. И допълниха, че когато Дани е с новата си изгора, очите му буквално блестят от щастие. Той е видимо хлътнал по красавицата.
В отношенията на Петканов и Петкова нямаше да има нищо нередно, ако 33-годишната красавица не беше омъжена. Неин съпруг е варненският бизнесмен Методи Велинов. Човекът е доста заможен, но има и един недостатък – доста възрастен е. На такъв като него Лудия репортер може да бъде син.
Глория и посивелият в косата Методи се венчаха през 2018 г. Сватбата им беше много пищна и се състоя в двореца "Евксиноград", припомнят запознати. Явно обаче в момента в брака им има пробойна и младата актриса намира утеха в обятията на Дани Петканов, пише "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1145
|
|предишна страница [ 1/191 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025
На 22 тя задмина майка си по красота
09:47 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS