ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Това е синът, с когото Дейвид и Виктория Бекъм се гордеят най-много
На 23 януари Ромео Бекъм дефилира по подиума на мъжката колекция есен/зима 2026-2027 на Willy Chavarria по време на Седмицата на модата в Париж - само пет дни след като по-големият му брат, Бруклин, отправи скандални обвинения срещу родителите им, Дейвид и Виктория Бекъм.
В клип, споделен от френското издание на Vogue, Ромео беше облечен в черно кожено яке, върху риза, с черна вратовръзка и дънки. Той носеше маратонки и черни слънчеви очила, докато ходеше по време на ревюто.
51-годишната Виктория показа подкрепата си за Ромео в социалните мрежи, като публикува отново видеото на списанието в своите Instagram Stories, написвайки: "Гордея се с теб“. Тя също така остави четири емоджита с червени сърца в секцията за коментари.
20-годишният брат на модела, Круз, направи подобен жест в социалните си мрежи, оставяйки коментар под публикацията на Vogue France и също сподели видеото в своите Instagram Stories.
"Оооо, даааааа“, добави той в текста над видеото, в което по-големият му брат е на подиума.
14-годишната им сестра, Харпър, също наруши мълчанието си в социалните мрежи. Единствената дъщеря на звездните родители има свой профил в Instagram, където изрази вълнението си от професионалните постижения на брат си Ромео.
"Отново!! Още едно невероятно ревю“, написа тя в Instagram Stories върху черно-бяло видео на брат си.
Това не е дебютът на Romeo на модния подиум по време на седмицата на модата. Моделът вече е участвал в ревюто на H&M&180 в Лондон, ревюто есен-зима 2025 на Versace в Милано и представянето на колекцията пролет/лято 2025 на Balenciaga в Париж, пише ladyzone.
Месеци след нарастващите спекулации за разрив в клана Бекъм, Бруклин написа своето официално изявление, което остави медиите и феновете на семейството в шок. Той подробно описа, че родителите му многократно са се опитвали "да разрушат“ връзката му със съпругата му Никола Пелц в името на публичността и медийния образ на семейство Бекъм.
Други обвинения включват твърдения, че родителите му са се опитали да го "подкупят“ да "се откаже от правата“ върху името си преди сватбата му с Никола Пелц Бекъм през април 2022 г. и че Виктория е "провалила“ първия сватбен танц на двойката.
"Не искам да се помирявам със семейството си. Не ме контролират, за първи път в живота си отстоявам себе си“, написа отчасти Бруклин.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3149
|предишна страница [ 1/525 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
14:57 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS