Това е най-достъпният зимен курорт в България! Лифт картите са по 23 и 26 евро!
Автор: ИА Фокус 13:23Коментари (0)0
©
На фона на нарастващото недоволство от ценовата политика в големите зимни курорти у нас, Мальовица все по-често се посочва от туристи и скиори като най-достъпния зимен курорт в България. Докато Банско, Боровец и Пампорово са обект на критики за високи цени и допълнително таксуване на базови услуги, курортът в Рила запазва балансиран модел, ориентиран към устойчив туризъм.

През настоящия зимен сезон в социалните мрежи бяха публикувани множество сигнали за високи цени на храни, напитки и услуги в популярните ски дестинации. Туристи съобщават за стойности, съпоставими и дори по-високи от тези в утвърдени европейски курорти.

На този фон Мальовица запазва по-ниски ценови нива. Моделът ѝ се различава съществено от практиките на масовия зимен туризъм. Курорът се утвърждава като дестинация за любителите на планината и зимните спортове, и предлага поддържани ски писти за начинаещи и напреднали,

- условия за ски туринг, фрийрайд и алпинизъм,

- спокойна среда без масова застроеност

- възможности за зимни преходи и снегоходки.

Комплексът е предпочитан и от туристи, които търсят алтернатива на комерсиалните ски зони и поставят акцент върху природата и преживяването.

Инфраструктурата е добра с фокус върху удобство и постоянно се модернизира. Дневната лифт карта за възрастен в дните от понеделник до петък е 45,90 лева (23 евро) до обед и 33,93 лв. (17 евро) следобед. През почивните дни картите са малко по-скъпи. Дневната карта за възрастен е 51,89 лева (26 евро), а полудневната - 39,92 лева (20 евро). През уикенда ще има и нощно каране, което струва 23,95 лева (12 евро).

За децата дневната лифт карта през седмицата ще бъде 27,94 лева (14 евро), а полудневната - 17,96 лева (9 евро). Събота и неделя цената на лифт картата нараства - 31,93 лева (16 евро), а полудневната - 23,95 лева или 12 евро. Нощните лифт услуги ще струват 15,97 лева (8 евро).

Настаняването в района се осъществява основно в малки хотели, къщи за гости и хижи, като цените остават достъпни за българския турист. 

Според специалисти в туристическия сектор Мальовица е пример за устойчив зимен туризъм, при който балансът между цена и качество е ключов. Вместо агресивно ценообразуване и краткосрочна печалба, курортът залага на дългосрочен интерес и лоялна аудитория, предаде Travel News.

Курортен комплекс Мальовица е първият ски курорт у нас, който преминава към 100 процента зелена енергия. Комплексът ще се отоплява с еко пелети, ще се събират разделно отпадъци и ще има екологичен кодекс. Това обявиха наскоро от ръководството на комплекса по време на официалното откриване на зимния сезон в курортното селище. 

Мениджърът на к.к. Мальовица Александра Ковачка каза, че планината не се управлява по график и не се подчинява на очакванията. Тя посочи, че целта е да развиват курорта устойчиво - да се опази природата и нейната красота такава каквато е, но от друга страна и да се направи комплексът по-достъпен. По думите й, 2025-а е година на конкретни промени, които са в резултат на работата на екипа, сътрудничеството с Българския туристически съюз (БТС) и подкрепата от местната власт. Ковачка подчерта, че предстоят още инвестиции, за да може Мальовица да се утвърди като още по-предпочитан курорт. 

В условията на повишени разходи за зимна почивка в България, Мальовица се утвърждава като най-достъпната алтернатива сред зимните курорти, предлагаща автентична планинска атмосфера, разумни цени и възможности за активен туризъм.


