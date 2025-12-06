ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тото: Него го простреляха в главата с въздушна пушка… Направо ми падна сърцето в петите
"Като бях малък… най-добрият ми приятел беше на 4. Ние сме от Враца. И него го простреляха в главата с въздушна пушка… Направо ми падна сърцето в петите“, разказа Тото, а гласът му трепна.
Приятелят му оцелява по чудо, благодарение на бързата и успешна намеса на лекарите.
"Приятелят ми днес работи в спешния център във Враца и спасява животи всеки ден. Фактът, че са му спасили живота, му дава възможността той да спасява други“, допълни рапърът, трогвайки до сълзи присъстващите.
Историята му предизвика шок, уважение и дълбока тишина в студиото на предаването.
