Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме

"Дуетът "Торино и Пашата" няма да се разделя! Това категорично обясни Тодор Димитров - Торино по време на участието си в студиото на "Събуди се".



"Решихме да първо място да се пошегуваме един с друг с лъжата за разделянето - коментира той. - Някои хора приеха с радост тази "новина", а сега сигурно ги разочаровам с това интервю. "Торино и Пашата" е марка е никога няма да се разпадне", заяви Тодор.



Всъщност дуетът пусна нова песен, озаглавена "Циганска сватба", в която участие взе и попфолк легендата Камелия. Затова много хора си помислиха, че новината за раздялата е пр.



"Истинските фенове знаят, че няма как ние да се разделим. Относно новата ни песен - бяхме качили публикации, разкриващи, че ще излиза, така че не сме й направили точно пиар. Но ако бяхме решили да направим така, то наистина щеше да поработи", казва още Торино.