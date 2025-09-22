ЗАРЕЖДАНЕ...
|Топ актьор е в болница, след като си счупи главата при каскада
29-годишният британски актьор е получил травма на главата си след падане на снимачната площадка в Leavesden Studios в Уотфорд. Снимките на филма на Marvel на стойност 150 милиона паунда, който е четвъртият Спайдърмен на звездата, бяха преустановени, тъй като актьорът бе откаран в болница с линейка и лекуван за сътресение на мозъка.
По-рано тази година беше разкрито, че "Спайдърмен 4“ е отложен за 31 юли 2026 г., но сега това може да се промени отново поради инцидента.
