Топ актьор е в болница, след като си счупи главата при каскада

© Актьорът Том Холанд е бил откаран по спешност в болница, след като каскада на снимачната площадка на "Спайдърмен: Чисто нов ден“ се е объркала в петък.



29-годишният британски актьор е получил травма на главата си след падане на снимачната площадка в Leavesden Studios в Уотфорд. Снимките на филма на Marvel на стойност 150 милиона паунда, който е четвъртият Спайдърмен на звездата, бяха преустановени, тъй като актьорът бе откаран в болница с линейка и лекуван за сътресение на мозъка.



По-рано тази година беше разкрито, че "Спайдърмен 4“ е отложен за 31 юли 2026 г., но сега това може да се промени отново поради инцидента.