Тони Димитрова пази в тайна младото си гадже
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:03
Тони и Маги
63-годишната любимка на не едно поколение Тони Димитрова се носи на крилете на любовта. Това призна самата тя. "Имам ги тези пеперуди в корема, така е, но вече мълча в интимен план. Казвам само, че има човек до мен, и това е достатъчно", казва тя.

Последната известна връзка на Димитрова е с музиканта Иван Ченов. Двамата се разделиха през 2021 г. Бургазлийката призна за него, но не спомена името му: "Имам само един провал. Няма да му спомена името. Тригодишен провал. Ако имах гумичка, щях да го изтрия". Именно с Иван Ченов тя живя три години. Според нея именно наивността й в любовта играе лоша шега. "Вярвам на хората като цяло, но пък на мъжете вече не. Опарих се", категорична е Тони.

Освен с Иван Ченов изпълнителката на "Ах, морето" дълги години живееше с бащата на детето си Магдалена. Тони го обвиняваше, че не е достатъчно отдаден на грижите по момичето, когато беше малко, а той нея, че слага работата и детето на първо място и той изобщо не фигурирал в списъка й.

С днешна дата любимият на певицата също е по-млад от нея. Мъж с главна буква, както го нарича тя пред най-близките. Той обичал да й прави изненади, както и тя на него. С нетърпение очаквал 14 февруари, за да й покаже отново любовта си. Това, което впечатлило Тони в него, е загрижеността за дъщеря й, която, вече пораснала, досега е основната й опора.

"Моята Маги е най-голямата ми обич и грижа. Тя е великолепно дете. Винаги съм искала всичко да й дам и съм била и майка, и баща много често. Стараех се нищо да не й липсва, а и тя се научи да е много борбена", хвали Тони дъщеря си.

През миналата година Магдалена се дипломира в специалност "Криминалистика", като преди това бе за малко и в НАТФИЗ "Кр. Сарафов", но не се чувствала добре там.

"В очакване съм един ден да стана баба, иска ми се да имам няколко внучета. Обещавам да съм отдадена в отглеждането им", смее се Тони Димитрова.

В средата на януари тя отбеляза рождения си ден с грандиозен концерт в зала 1 на НДК. На него дойдоха голяма част от колегите й, имаше и изненади за рожденичката, пише HotArena.

"Имам толкова много приятели. Всеки един от тях се е появявал в определен период от живота ми. Като започна - Ева и Гого, Стефан Диомов, Стефан Маринов, Иван Ненков, а братя Аргирови! Те се появиха в много тежък за мен период! Дали оня горе реши да ме възмезди, не знам! Веско Маринов да не пропусна, още Светльо Лобошки, Мими и Развигор, Силвия Кацарова, Милица Божинова и още, и още!", сподели на концерта любимката на народа Тони Димитрова.


