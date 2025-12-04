ЗАРЕЖДАНЕ...
|Том Круз наруши мълчанието си за Никол Кидман
63-годишната холивудска звезда, който беше женен за Никол от 1990 до 2001 г., е заявил, че раздялата на Никол с Кийт е "карма" за начина, по който тя се е отнесла към него след собствената им раздяла, когато той получи много по-малко обществено съчувствие, отколкото тя.
"Когато Том и Никол се разделиха, той пое цялата вина, а тя получи цялото съчувствие. Той беше изобразен като лошия... това остана с него години наред", казва запознат пред International Business Times.
"Том беше наистина наранен от начина, по който Никол се справи с раздялата им. Тя се появи по телевизията, направи комплименти за ръста му и се изобрази като жертва, докато той мълчеше и поемаше ударите."
Те добавиха, че актьорът от "Мисията невъзможна" се е чувствал "доказано прав", след като Никол се е разделила с втория си съпруг.
"Дразнеше го, когато този човек беше изобразен като светец, който се беше появил на бял кон, така да се каже, и беше спасил Никол от адския спомен за брака им", казаха те.
"Той следи отблизо новините за развода и част от него съжалява за нея, тъй като знае колко много страда. В същото време си позволява и малко злобно отношение и казва на близките си, че това е карма, която си върши работата.
Том и Никол бяха една от най-влиятелните двойки в Холивуд през 90-те години и шокираха света, когато обявиха раздялата си през 2001 г., според съобщенията, заради отказа ѝ да включи себе си и двете им деца, Конор и Изабела, в Църквата на сциентологията.
През 2006 г. Том се ожени за трети път за актрисата Кейти Холмс и има 19-годишна дъщеря Сури с нея. Том и Кейти се разведоха през 2012 г. и той е отчужден както от нея, така и от Сури.
Това се случва, след като Кийт Ърбан направи много изненадващо завръщане в социалните мрежи, след като мълча почти два месеца след шокиращата си раздяла с Никол.
58-годишната кънтри суперзвезда сподели публикация през уикенда, давайки на феновете поглед към новото му американско риалити телевизионно състезание, наречено "Пътят", с водещ Блейк Шелтън, пише dir.bg.
