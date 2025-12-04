ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Том Круз наруши мълчанието си за Никол Кидман
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01Коментари (0)809
©
Том Круз наруши мълчанието си относно шокиращата раздяла на бившата си съпруга Никол Кидман с кънтри певеца Кийт Ърбан след 19 години брак.

63-годишната холивудска звезда, който беше женен за Никол от 1990 до 2001 г., е заявил, че раздялата на Никол с Кийт е "карма" за начина, по който тя се е отнесла към него след собствената им раздяла, когато той получи много по-малко обществено съчувствие, отколкото тя. 

"Когато Том и Никол се разделиха, той пое цялата вина, а тя получи цялото съчувствие. Той беше изобразен като лошия... това остана с него години наред", казва запознат пред International Business Times.

"Том беше наистина наранен от начина, по който Никол се справи с раздялата им. Тя се появи по телевизията, направи комплименти за ръста му и се изобрази като жертва, докато той мълчеше и поемаше ударите."

Те добавиха, че актьорът от "Мисията невъзможна" се е чувствал "доказано прав", след като Никол се е разделила с втория си съпруг.

"Дразнеше го, когато този човек беше изобразен като светец, който се беше появил на бял кон, така да се каже, и беше спасил Никол от адския спомен за брака им", казаха те. 

"Той следи отблизо новините за развода и част от него съжалява за нея, тъй като знае колко много страда. В същото време си позволява и малко злобно отношение и казва на близките си, че това е карма, която си върши работата.

Том и Никол бяха една от най-влиятелните двойки в Холивуд през 90-те години и шокираха света, когато обявиха раздялата си през 2001 г., според съобщенията, заради отказа ѝ да включи себе си и двете им деца, Конор и Изабела, в Църквата на сциентологията. 

През 2006 г. Том се ожени за трети път за актрисата Кейти Холмс и има 19-годишна дъщеря Сури с нея. Том и Кейти се разведоха през 2012 г. и той е отчужден както от нея, така и от Сури.

Това се случва, след като Кийт Ърбан направи много изненадващо завръщане в социалните мрежи, след като мълча почти два месеца след шокиращата си раздяла с Никол.

58-годишната кънтри суперзвезда сподели публикация през уикенда, давайки на феновете поглед към новото му американско риалити телевизионно състезание, наречено "Пътят", с водещ Блейк Шелтън, пише dir.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 2451
04.12.2025 Мишел Обама призна за брака си
04.12.2025 Тя мислела, че ще умре от "наркотици и самота", но скоро навършва 88
04.12.2025 На 47 тя е секси и ускорява на пулса на мъжете при всяко появяване
04.12.2025 Меган Маркъл се прави на Памела Андерсън
03.12.2025 Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
03.12.2025 Бразилски екстрасенс: Голяма изненада чака кралското семейство!
предишна страница [ 1/409 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
10:25 / 04.12.2025
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: