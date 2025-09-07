ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:36Коментари (0)892
©
Бившата двойка Бен Афлек и Дженифър Гарнър бе забелязана с двамата си по-малки деца в Лос Анджелис, съобщи Page Six. На снимки се виждат актьорите, които се разхождат с 16-годишната Серафина и 13-годишния Самюъл. Дженифър, 53, заложи на непретенциозен стил с пуловер с копчета и дънки, без грим, докато Афлек, също на 53, носеше тъмносин суитшърт, бежови панталони и бяла тениска.

Серафина бе с тъмносини спортни панталони, яке и маратонки, а Самюъл — с къса риза с яка и черни панталони. Семейството разговаряше весело, докато се насочваше към входа на сградата, където майката на Афлек, Крис Болт, ги очакваше. На няколко кадъра Гарнър се усмихваше широко, поглеждайки към фотографите.

От разходката отсъстваше дъщерята им Виолет, 19, която през август замина за Йейл — малко преди бившата съпруга на Афлек, Дженифър Лопес, да подаде документи за развод. Последно Афлек и Гарнър бяха забелязани с децата си през юли на бейзболен мач на Ред Сокс.

Двамата се ожениха през 2005 г. и подадоха документи за развод през 2017 г., финализирайки разделянето си през 2018 г. Въпреки това Гарнър нарече Афлек "любовта на живота си“ в интервю за Vanity Fair след отделянето им, докато Афлек поднови романса си с Лопес, 56, която през 2024 г. нарече Афлек "любовта на живота си“ в документален филм.

Междувременно Афлек и Гарнър продължават да се грижат за децата си съвместно и миролюбиво, въпреки сериозната връзка на Гарнър с Джон Милър, 47, когото бе забелязана да целува страстно през юли. Според източник пред Page Six, Милър е дал ултиматум на Гарнър за публичните прояви на привързаност между нея и Афлек, заявявайки, че "не иска това да се повтаря или ще трябва да се оттегли“, пише "Телеграф".


Още по темата: общо новини по темата: 1157
07.09.2025 Нова любов превзе сърцето на Лорда
07.09.2025 Владо Карамазов се състари
07.09.2025 Ергенка си намери ерген
07.09.2025 Тези амбиции на Ники Илиев му излезли солено
07.09.2025 Нанси Карабойчева напуска България
07.09.2025 Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
предишна страница [ 1/193 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
17:52 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
15:27 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: