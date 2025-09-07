ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Серафина бе с тъмносини спортни панталони, яке и маратонки, а Самюъл — с къса риза с яка и черни панталони. Семейството разговаряше весело, докато се насочваше към входа на сградата, където майката на Афлек, Крис Болт, ги очакваше. На няколко кадъра Гарнър се усмихваше широко, поглеждайки към фотографите.
От разходката отсъстваше дъщерята им Виолет, 19, която през август замина за Йейл — малко преди бившата съпруга на Афлек, Дженифър Лопес, да подаде документи за развод. Последно Афлек и Гарнър бяха забелязани с децата си през юли на бейзболен мач на Ред Сокс.
Двамата се ожениха през 2005 г. и подадоха документи за развод през 2017 г., финализирайки разделянето си през 2018 г. Въпреки това Гарнър нарече Афлек "любовта на живота си“ в интервю за Vanity Fair след отделянето им, докато Афлек поднови романса си с Лопес, 56, която през 2024 г. нарече Афлек "любовта на живота си“ в документален филм.
Междувременно Афлек и Гарнър продължават да се грижат за децата си съвместно и миролюбиво, въпреки сериозната връзка на Гарнър с Джон Милър, 47, когото бе забелязана да целува страстно през юли. Според източник пред Page Six, Милър е дал ултиматум на Гарнър за публичните прояви на привързаност между нея и Афлек, заявявайки, че "не иска това да се повтаря или ще трябва да се оттегли“, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1157
|
|предишна страница [ 1/193 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Някои зодии ще усетят пълнолунието по различен начин
17:52 / 07.09.2025
Арменските думи, които сме запазили и до днес в българския език
17:44 / 07.09.2025
Криско: Пловдив, думите не могат да опишат емоцията
15:27 / 07.09.2025
Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си...
10:45 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
09:53 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS