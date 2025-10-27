ИЗПРАТИ НОВИНА
Той разтуптяваше женските сърца всяка вечер, пребори рака, сега отново е в топ форма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:27
©
Освалдо Риос пак е мъжът, в когото би се влюбила всяка жена. По време на пандемията актьорът се беше състарил драстично и бе загубил много от някогашния си чар заради битката с коварен рак, но след като пребори болестта, отново се разхубави и върна мускулите си. В събота, на 25 октомври, той ще отпразнува 65-годишния си юбилей в топ форма.

Риос имаше рак на простатата и за да го излекува, се наложи да премине през операция, химио- и лъчетерапии. В началото на битката си с онкоболестта той бе значително залинял, а после качи килограми и дори страдаше от наднормено тегло. Напълняването си Освалдо обясняваше с катетъра, пъхнат в най-мъжкия му орган - заради пластмасовия маркуч в тялото му престанал да спортува. 

Латино мачото открай време се слави като неотразим плейбой. Той е правил любов със стотици дами по цял свят, а в обятията му са попадали и българки. В списъка със завоеванията му са и оперната певица Весела Нейнски - звезда от първото издание на "ВИП Брадър", и преводачката Деница Томова.

Риос е минавал под венчило 3 пъти. Последната му съпруга е кубинската му колежка Хералдин Фернандес. Двамата сключиха брак на 1 юли 2000 г.

Кога точно са се развели не е известно, но се знае със сигурност, че бившата манекенка е опитвала юмруците на пуерториканеца. "Той е жесток човек, причинявал ми е много страдания", споделяла е хубавицата в интервюта.

Първата съпруга на Риос е Съли Диас. С нея любимецът от малкия екран се запознава като студент. Бракът им трае твърде кратко,­ разделят се, когато Освалдо започва да проявява към половинката си грубост и агресия.

Втората му жена се казва Кармен Доминичи и е репортерка в излъчван в САЩ испаноезичен канал. Със своята тъмна коса и теменуженосини очи журналистката е считана за най-красивата и очарователна изгора на пуерториканеца. С брачните окови тя издържа само няколко години.

Напоследък звездата на "Касандра", "Вдовицата в бяло" и "Господарят на Раусан" стои далеч от сапунките. От мелодраматичните сериали той се отказа, след като тв компанията "Телемундо" изненадващо прекрати договора му заради неспазване на трудовата дисциплина. Контрактът беше на стойност 0 000.

"Освалдо ни създаде много проблеми – капризнечеше, караше се с колеги, пускаше слухове... Нямаше как да продължим да работим заедно", коментирал е в пресата говорителят на базираната в Маями фирма за теленовели.

От десетина години насам Риос се подвизава предимно в Холивуд. През 2014-а на екраните в САЩ излезе филмът му "Елза и Фред". В този проект латиносът се изявяваше и като актьор, и като изпълнителен продуцент. През 2015-а пък бе премиерата на друг произведен от Освалдо щатски филм – "Тъмни места", пише HotArena.


