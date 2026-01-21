ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Той разплака Аня Пенчева и бе изяден в "Мамник"
Присъствието му се проявява във втори епизод на фентъзито, което приковава стотици зрители пред екраните всеки четвъртък. Рангелов играе доцент Граматиков - орнитолог от БАН, правещ проучвания в мистичната гора край село Вракова. Докато проверява фотокапаните за птици, които е разположил в района, специалистът се натъква на граничарите – Божана и Митко. Уплашени, че са заловили звяра, полицаите насочват пистолетите си към него, но слава богу, не го убиват. Вместо това, го молят учтиво:
"Недейте да се мотаете много из гората. Казват, че има стръвница, внимавайте". Но чува ли той предупреждението им?
Целият ден Граматиков прекарва в изследвания, неподозиращ, че по петите му дебне кръвожадно чудовище. Той дори успява да се чуе с дъщеричката си, която сънува кошмари и моли баща си да се прибере по-бързо.
Верен на работата си обаче, доцентът остава - без да знае какво предстои. На следващата сутрин проверките продължават, а обективите на орнитолога са безпогрешни. Каква ли е тази странна птица, която са уловили?
На свечеряване той най-после се отправя към колата си, но халюцинации го връщат обратно, за да бъде изяден от мамника.
Ролята, макар епизодична, всява истински ужас в малкото селце, в което нищо не е такова, каквото изглежда.
Не за такъв персонаж обаче се готви Марин във "Вече играеш... Стоичков". Самият той вижда доста общи черти между него и Камата. Като типичен представител на зодия Овен, артистът не приема "не" за отговор, готов да спечели на всяка цена.
"Тази роля е като едно парче месо, хвърлено на вълците. Абсолютно всеки я иска, което е нормално. Събрали сме се хора, които наистина сме готови да минем тази екстра миля в подготовката си за такъв изключително голям човек. Или ще стане, или не. Рискът е нещо, което аз харесвам", категоричен е кандидатът за звездата от САЩ'94.
Ентусиастът представя пред журито драматичен монолог, който пълни със сълзи очите на Аня Пенчева. Справя се и със задачите на терена. Качествата му го изстрелват във финалните 8, борещи се за бутонките на най-великия ни футболист, пише HotArena.
Рангелов определено има преднина, предвид солидната си биография. През 2020-та завършва НАТФИЗ в последния клас на легендарния Стефан Данаилов. Следва няколко магистратури – една от които в Нюйоркската филмова академия. Изявява се като актьор и режисьор, развиващ успешно социалните си мрежи. Наред с всичко е бегач на дълги разстояния и художник.
За него всеки миг е изкуство и вече сме сигурни, че притежава качествата да грабне ролята на живота си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3074
|предишна страница [ 1/513 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Двойна се оказа трагедията с Томи Лий Джоунс. Не е умряла само дъ...
14:43 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Звездно "зимно" присъствие в екипа на БНТ
11:19 / 21.01.2026
Защо хората, родени между 1985 и 1995 г., изглеждат по-добре от п...
09:18 / 21.01.2026
Голямо щастие за една зодия днес, тъга за друга, победа за трета
09:09 / 21.01.2026
Днес става на 72, дълги години живее извън България
08:44 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS