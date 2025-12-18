ЗАРЕЖДАНЕ...
|Той е женен за едни от най-големите красавици, а скандалните раздели са неизбежни
Ерата на "златното момче“ и Гуинет Полтроу
В началото на 90-те Брад беше бунтарят с дълга коса, но всичко се промени, когато срещна Гуинет Полтроу. Двамата бяха "златната двойка“ – толкова еднакви, че дори прическите им съвпадаха. По това време Пит излъчваше изисканост и минимализъм, характерни за Гуинет. Те бяха млади, елегантни и изглеждаха като откъснати от корица на висшата мода.
Американската мечта с Дженифър Анистън
Когато Брад срещна "любимката на Америка“ Дженифър Анистън, той се превърна в перфектния съпруг от предградията, макар и в имение за милиони. По време на техния брак той изглеждаше изключително щастлив. Това беше ерата на "рок звездата в почивка“ – широки усмивки, по-къса коса и излъчване на човек, който е намерил своя пристан.
Ефектът "Бранджелина“
Срещата с Анджелина Джоли на снимачната площадка на "Мистър и мисис Смит“ промени Брад из основи. Той остави зад гърба си имиджа на просто красив актьор и се превърна в баща на шест деца, активист и сериозен продуцент. Визията му стана по-строга, често в тъмни костюми, с по-сериозно и обрано излъчване. Любовта му с Анджелина беше интензивна и буквално променяща света му.
Улегналият артист
След бурния развод и годините на съдебни битки, днешният Брад Пит изглежда по-спокоен от всякога. Говори се, че новата му половинка, дизайнерката на бижута Инес де Рамон, му е донесла така нужния баланс. Днес той не се опитва да впечатлява. Носи ленени ризи, занимава се със скулптура и винопроизводство, и излъчва онази специфична зряла увереност, която идва само с опита.
"Остаряването е неизбежно, но да остарееш с достойнство е избор“, сякаш това са думите, които ни казва Брад с всяка своя публична поява.
Феновете отдавна забелязват, че Брад Пит има способността сякаш да попива стила на своите партньорки – от цвета на косата до начина на обличане. Дали това е търсене на близост или просто актьорска природа, която се адаптира към средата? Каквато и да е причината, резултатът винаги е бил един – магнетизъм, който не избледнява, пише Ladyzone.
