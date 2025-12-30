ИЗПРАТИ НОВИНА
Той е политик, а тя световноизвестна поп звезда и двамата да луди един за друг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:51
©
Джъстин Трюдо очевидно се наслаждава на вниманието, което получава от поп звездата Кейти Пери.

Певицата и бившият канадски министър-председател дадоха силен старт на отношенията си, като предприеха съвместно пътуване до Япония. Малко след това Пери публикува в социалните мрежи серия от снимки от тяхното пътешествие, които бързо привлякоха интереса на феновете. 

По информация на близки до двойката източници Трюдо високо оценява вниманието и подкрепата, които Кейти Пери му оказва. Според тях самата певица е имала нужда от ново запознанство и стабилна връзка, особено след поредицата от разочарования и неуспехи както в личен, така и в професионален план.

"Той е политик, а тя световноизвестна поп звезда. Някои хора им симпатизират, други са по-скептични, но това е напълно нормално", коментират запознати.

Преди връзката си с Джъстин Кейти имаше дългогодишни отношения с актьора Орландо Блум, от когото има дете. Твърди се, че в края на тяхната връзка отношенията им са били силно влошени и изпълнени с проблеми. Преди него певицата беше омъжена за комика Ръсел Бранд, като бракът им продължи три години. 

От друга страна отношенията между Пери и Трюдо започнаха да се развиват през лятото, като първи за това съобщиха TMZ. 

"Той е луд по нея и я смята за перфектната жена", разкрива източник пред Page Six. "Не е тайна за никого, че Джъстин има слабост към известни жени. Някои твърдят, че връзката е просто ПР ход, но истината е, че той наистина държи на Кейти."


